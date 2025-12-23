日本武道館にてシリーズ初のアイドル単独公演となる「OathONE」を開催する「アイドルマスター」の如月千早

2026年1月24日・25日に日本武道館にてシリーズ初のアイドル単独公演となる「OathONE」を開催する「アイドルマスター」の如月千早。そのステージ演出において、ソニーピーシーエルとバンダイナムコエンターテインメントが協力。ソニーが開発中のエンターテインメント向け群ロボットシステム「groovots」を導入する。

groovotsは、ライブソリューションとロボティクスにおける知見を元に、ソニーが開発中のエンターテインメント向け群ロボットシステム。ライブステージにおいては、LEDパネルを備えた複数のロボットの動きや映像が、音響などの会場演出と高精度に同期することで、空間を生かした新たな表現を実現できる。

OathONEでは、約0.3×1.3m(幅×高さ)のロボットと、公演のために新たに開発された約2m×2mの大型モデルのロボットが、公演中、複数の演目で活用される予定。ソニーPCLがgroovotsを用いたテクニカルディレクションを、バンダイナムコエンターテインメントが演出企画・制作を担当する。

如月千早は先日、THE FIRST TAKEにも出演を果たし、公開から2日で400万回再生を突破するなど、現在も高い注目を集めている。OathONEの公演では、「如月千早がこれまでの歩みと、ここから始まる新たなステージをお届けする」とう。

如月千早 - 約束 / THE FIRST TAKE

如月千早 - M@STERPIECE / THE FIRST TAKE