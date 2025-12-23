Å·³¤Í´´õ¡¢ÅÄÃæÅ¯»Ê¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡¢ÄÍÃÏÉð²í¡Ö12Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×Âç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡¢¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¡ª¡¡·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡2014Ç¯1·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×¡£¤¿¤¿¤¾å¤²¤Î¼èÄ´´±¡¦¿¿ÊÉÍ´õ»Ò¤¬¡¢²Ä»ë²½ÀßÈ÷¤ÎÀ°¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¼èÄ´¼¼¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤¦ÀìÌç¥Á¡¼¥à¡Ö¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¥ó¥È¥ê¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ô¡¹¤Î¶§°ÈÈ¤È°ì¿Ê°ìÂà¤Î¿´ÍýÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£5¥·¡¼¥º¥ó¡¢12Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢12·î26Æü¸ø³«¤Î·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸ø³«¤òÁ°¤Ë¡¢¥¥ó¥È¥ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¿¿ÊÉÍ´õ»ÒÌò¤ÎÅ·³¤Í´´õ¡¢³á»³¾¡ÍøÌò¤ÎÅÄÃæÅ¯»Ê¡¢¾®ÀÐÀî½ÕÉ×Ìò¤Î¾®Æü¸þÊ¸À¤¡¢É©ËÜ¿ÊÌò¤Î¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡¢¶Ì³À¾¾É×Ìò¤ÎÄÍÃÏÉð²í¤Î5¿Í¤¬¡¢¶¦¤ËÊâ¤ó¤À12Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ý12Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Å·³¤¡¡·à¾ìÈÇ¤¬°ìÅÙ¸ø³«±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢¤½¤ì¤ò¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤ì¤ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òËþ¥¿¥ó¤Ë¤·¤Æ¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤³¤Î½©ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥ÞÂè5¥·¡¼¥º¥ó¤ËÂ³¤¡¢·à¾ìÈÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡¡·à¾ìÈÇ¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙÏ¢¥É¥é¤ò¤ä¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤Í¡£»£±Æ¤Ç¥¯¥¿¥¯¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç¯Ëö¤Ë·à¾ìÈÇ¤Î¸ø³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¡£¤½¤ì¤¬º£Ç¯°ìÈÖ¤Î³Ú¤·¤ß¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÅÄÃæ¡¡¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤µ¤ó¡¢¤³¤Ê¤¤¤ÀÄ¥¤êÀÚ¤ê²á¤®¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¼óº¬¤Ã¤³¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¡£
ÄÍÃÏ¡¡¾¼ÏÂ¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Å·³¤¡¡¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤È¡¢¡ÊÍÆµ¿¼Ô¤«¤é¡ËÁÊ¤¨¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡¡¤½¤¦¤¤¤¦Ìò¤À¤«¤é¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£³§¤µ¤ó¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¤¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Äã¤¤¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤¬¤Ç¤¤ë¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤·¡£
¾®Æü¸þ¡¡¤Ç¤â¡¢´°À®¤·¤¿·à¾ìÈÇ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¤·Á¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤Ê¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤ä¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£
ÅÄÃæ¡¡¼ä¤·¤µ¤ÏÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢12Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¡£Æñ¤·¤¤¤»¤ê¤Õ¤ÏÂ¿¤¤¤·¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Á´¤Æ¤ÏÎÉ¤»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÍÃÏ¡¡ËÍ¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¤Î»²²Ã¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤Ïº£¤âËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÀèÇÚÊý¤Î¤ª¼Çµï¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£
¡Ý¡Ö¼ä¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÄÃæ¡¡¤¢¤ì¤Ã¡©¡Ê¾Ð¡Ë
Å·³¤¡¡¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢·à¾ìÈÇ¤Î¸ø³«¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ë¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢·à¾ìÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¸å¡¢½¸¹ç¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Í¡¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼Â´¶¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¾®Æü¸þ¡¡¸½¾ì¤Ç½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤Ã¤ÈÅ·³¤¤µ¤ó¤«¤é¡Ö½¸¹ç¡ª¡×¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡£¤³¤ì¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£
¡Ý12Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³§¤µ¤ó¤Î¸Ç¤¤å«¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Å·³¤¡¡12Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈñ¤ä¤·¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤â¤ª¼Ú¤ê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ë²¿¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÀè¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Æü¸þ¡¡ËÍ¤Ï50ÂåºÇ¸å¤ÎÇ¯¤Ë¡Ö¥¥ó¥È¥ê¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢º£¤Ï71ºÐ¡£¤À¤«¤é¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ°ìÈÖ¸µµ¤¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤¬ËÍ¤ÎÊõ¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯´Ø¤ï¤ë¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂåÉ½ºî¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¡¡ÀèÆüÅÄ¼Ë¤ÎÆ±Áë²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ÖÅ¯»Ê¡¢º£²¿¤ä¤Ã¤È¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¡¢¡Ö¤ª¤ª¡¢¸«¤È¤ë¡¢¸«¤È¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢ÅÄ¼Ë¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬¤ß¤ó¤Ê¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡¡Å¯¤Á¤ã¤ó¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±µéÀ¸¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¡£Æ±µéÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¥ó¥È¥ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤ß¤ó¤Ê´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
ÄÍÃÏ¡¡ËÍ¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤âÆ±Ç¯Âå¤ä¼ã¤¤À¤Âå¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¥¥ó¥È¥ê¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³¹¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤ÎÇ¯Âå¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¥¥ó¥È¥ê¡¢¸«¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¤È¤«¡Ö¶Ì¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¤È¤è¤¯À¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Å·³¤¡¡¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡£
ÄÍÃÏ¡¡¤½¤ì¤³¤½¡¢¡ÖÅ·³¤¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£
ÅÄÃæ¡¡ËÍ¤âÆ±µéÀ¸¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
Å·³¤¡¡¤¨¡¼¡ª¡ÖÉÝ¤¤¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ê¾Ð¡Ë
ÅÄÃæ¡¡¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÄÍÃÏ¡¡ËÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤ÊÊý¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ï°ã¤¦À¤Âå¤ÎÊý¤¬¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÍÅª¤Ë¤ÏÂ¾¤Î·Ý¿Í¤è¤ê¤â¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¤â¡Ö¥¥ó¥È¥ê¡¢Á´¥·¡¼¥º¥ó¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡£
¡Ý¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢¥¥ó¥È¥ê¤¬¼è¤êÄ´¤Ù¤ëÁê¼ê¤Ï¡¢ÀÐ´Ý´´Æó¤µ¤ó±é¤¸¤ëÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¦Ä¹ÆâÍÎ¼¡Ïº¤Ç¤¹¡£¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤ÎÂÐ·è¤Ï¶ÛÇ÷´¶¤Ë°î¤ì¡¢¸«±þ¤¨½½Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£
Å·³¤¡¡ÁíÍý¤È¤ÎÂÐ·è¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿®¤¸¤ëÀµµÁ¤Îº¬´´¤ò¤âÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥ó¥È¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶ìÇº¤â¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯¡¢Ç»Ì©¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¾®Æü¸þ¡¡¹ñ¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢ÁíÍý¤â¥¥ó¥È¥ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÆ±¤¸¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤Î³ëÆ£¤¬Æ±»þ¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö²Ì¤¿¤·¤Æ¤¢¤Î·èÃÇ¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
ÄÍÃÏ¡¡¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÁíÍý¼«¿È¤ÏÀÕÇ¤´¶¤ÈÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢²áµî¤Ëµ¯¤¤¿¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀµµÁ¤¬ÍÉ¤ë¤¬¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¡Ö¡ÈÀµ¤·¤¤¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¡¢¸«¤¿¿Í¼«¿È¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
ÅÄÃæ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤Î¥·¡¼¥ó¤ò±Ç²è´Û¤Ç¸«¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¼è¤êÄ´¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¡£
¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡¡¤½¤¦¤¤¤¦±ü¿¼¤¤¼Ò²ñÇÉ¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤ë¿ÍÊª¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Å·³¤¡¡ÁíÍý¤È¤ÎÂÐ·è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ö·ï¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤âº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç½½Ê¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¡¢¤¼¤Ò±Ç²è´Û¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿°æ¾å·ò°ì¡Ë
