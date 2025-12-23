リサ・ラーソンの「はりねずみ三兄弟」トラベルバッグがついに登場！

2025年12月、リサ・ラーソンの人気キャラクター「はりねずみ三兄弟」がデザインされた新作トラベルアイテムが登場！スーツケース、折りたたみボストンバッグ、保冷ショッピングカートと、旅行や日常のお買い物にぴったりのラインナップが揃っています。どれもグレーを基調にしたシンプルでおしゃれなデザインで、三兄弟の可愛さがしっかりと表現されています。日々の生活がもっと楽しく、可愛くなること間違いなし♪

「はりねずみ三兄弟」デザインで旅行も楽しく

リサ・ラーソンの「はりねずみ三兄弟」をデザインしたスーツケースやボストンバッグは、旅行をもっと楽しくしてくれます。

ミニスーツケースは、飛行機の機内持ち込みにも対応するコンパクトなサイズ感。丈夫で軽量な素材を使用し、旅行先でも安心して使える頼れるアイテムです。

さらに、スーツケースのキャリーバーに取り付けられるボストンバッグや、折りたたんで収納できる便利なアイテムが揃っており、旅行の準備もスマートに♪

お買い物からレジャーまで活躍する保冷バッグ

「はりねずみ三兄弟」デザインの保冷ショッピングカートは、日々のお買い物からレジャーシーンまで大活躍します。軽量で扱いやすく、保冷機能付きで食材の持ち帰りにも便利。

折りたたんで収納できるので、使わない時にはコンパクトにしまえて、持ち運びも楽々。おしゃれで機能的なデザインが、買い物やピクニックなど、あらゆるシーンをサポートします。

「はりねずみ三兄弟」と一緒に出かけよう♪

「はりねずみ三兄弟」のデザインが施されたアイテムは、旅行やお買い物だけでなく、日常のちょっとしたお出かけにもぴったり。

お気に入りのバッグを持って出かければ、気分も明るくなり、どんなシーンでも笑顔にさせてくれること間違いなし！

リサ・ラーソンの可愛いキャラクターたちと一緒に、楽しい時間を過ごしてみてください♪

旅行も日常も「はりねずみ三兄弟」と一緒に



リサ・ラーソンの「はりねずみ三兄弟」がデザインされた新しいトラベルアイテムは、どれも実用的でおしゃれ。

スーツケース、折りたたみボストンバッグ、保冷ショッピングカートなど、旅行やお買い物がもっと楽しくなるアイテムが色々と揃っています。

ぜひ、「はりねずみ三兄弟」と一緒に、毎日の暮らしを彩ってみてください♡