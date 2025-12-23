『ちいかわレストラン』沖縄店が2026年2月にオープン 公式Xも開設「まじで沖縄行くしかない」「シーサーパワーでV字回復かな」
人気キャラクター作品『ちいかわ』のコラボカフェ『ちいかわレストラン』の新店舗が2026年2月に沖縄・沖縄パルコシティにオープンすることが22日に発表され、同日に同店舗の公式Xアカウントも開設された。Xでは、メニューやグッズなどの最新情報を発信していく。
【動画】「シーサーパワーでV字回復かな」アロハシャツ姿のちいかわ＆ハチワレ＆うさぎ＆シーサー
同店は、幅広い層のファンが楽しめるよう“ファミリーレストラン”をコンセプトに、オリジナルメニューや店内装飾を用意。ちいかわやハチワレ、うさぎたちがおもてなしする。現在は東京・池袋PARCO 本館7F THE GUEST cafe&dinerにて常設店が営業中。
SNSでは「沖縄、冬は観光客減るから、シーサーパワーでV字回復かな」「沖縄限定メニューとかでたらまじで沖縄行くしかないゾ」「シーサー推しとしては行かなきゃ…」「まさかすぎる」「北海道もいつか…!!!!」などの反響が寄せられている。
【動画】「シーサーパワーでV字回復かな」アロハシャツ姿のちいかわ＆ハチワレ＆うさぎ＆シーサー
同店は、幅広い層のファンが楽しめるよう“ファミリーレストラン”をコンセプトに、オリジナルメニューや店内装飾を用意。ちいかわやハチワレ、うさぎたちがおもてなしする。現在は東京・池袋PARCO 本館7F THE GUEST cafe&dinerにて常設店が営業中。
SNSでは「沖縄、冬は観光客減るから、シーサーパワーでV字回復かな」「沖縄限定メニューとかでたらまじで沖縄行くしかないゾ」「シーサー推しとしては行かなきゃ…」「まさかすぎる」「北海道もいつか…!!!!」などの反響が寄せられている。