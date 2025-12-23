ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥの神谷健太（３０）が２３日、都内で初写真集「光と影 神谷健太 １ｓｔ写真集」（宝島社）の発売記念イベントを行った。

「光と影」をテーマに故郷・沖縄県や都内で撮影。「僕は、沖縄から東京に出てきたのが１８歳。高校卒業して。１２年ぐらい前ですね。沖縄に帰ると、沖縄でしか出ない顔みたいなのが」と笑顔で話した。

神谷は上京当時を述懐し「親にも言わないでバック一つで上京して。お姉ちゃんが東京に住んでたので、そこからスクールに通わせていただいて」と１８歳の決意と思いを振り返った。

さらに「（東京は）まず、電車が意味が分からない…。本当に複雑。それで、めっちゃ遅刻もしましたし…。あと、あいさつするときにめっちゃみんな怖い顔している…。『おはようございます…』って。沖縄だったら『あれ？怒ってんのかな？』みたいな。それと（通行人が）歩くの早い。歩くの早すぎて。あと、ぶつかった時に何も言わない。これは東京の悪い所だと思っていて、これは僕から変えていきたいなと思っています」と笑わせた。

東京での食事に関してはすぐに慣れたと振り返り「（麺類は）沖縄そばしか食べてこなかったもので。普通のいわゆる、おそばがないんですよね。沖縄はあんまり。なので、東京で、おそばをめっちゃ食べてた記憶があります。そば粉のおそば…。あれ、おいしいですよねぇ」と満面の笑みを浮かべて報道陣を笑わせていた。