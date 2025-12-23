今年の鷹祭ＳＵＭＭＥＲ　ＢＯＯＳＴ　２０２５のユニホームをお披露目する山川（左）と周東（４月撮影）

　ソフトバンクは23日、来季のホームゲームのイベント開催日を発表した。

　3月27日からの日本ハムとの開幕シリーズ3連戦では、3日間異なる限定グッズを入場者に配布。27日の初戦は「開幕セレモニー」、28日の2戦目は「チャンピオンリング贈呈式」の開催を予定している。

　夏の人気イベント「鷹祭　SUMMER　BOOST」は東京、福岡の合計9試合に拡大して開催する。

　2026年の大型イベント開催日は以下の通り。

　▼ファイト！九州デー（5試合）

　4月16日楽天戦（北九州）

　4月19日オリックス戦（みずほペイペイドーム）

　4月25日ロッテ戦（熊本・リブワーク藤崎台）

　4月26日ロッテ戦（鹿児島・平和リース）

　8月11日ロッテ戦（みずほペイペイドーム）

　▼ピンクフルデー（3試合）

　5月8日ロッテ戦（みずほペイペイドーム）

　5月9日ロッテ戦（みずほペイペイドーム）

　5月10日ロッテ戦（みずほペイペイドーム）

　▼鷹祭　SUMMER　BOOST（9試合）

　6月30日西武戦（東京ドーム）

　7月1日西武戦（みずほペイペイドーム）

　7月2日西武戦（みずほペイペイドーム）

　7月3日ロッテ戦（みずほペイペイドーム）

　7月4日ロッテ戦（みずほペイペイドーム）

　7月5日ロッテ戦（みずほペイペイドーム）

　7月10日楽天戦（みずほペイペイドーム）

　7月11日楽天戦（みずほペイペイドーム）

　7月12日楽天戦（みずほペイペイドーム）