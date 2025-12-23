ソフトバンク、来季のイベント開催日を発表「鷹祭 SUMMER BOOST」は東京も加えて計9試合
ソフトバンクは23日、来季のホームゲームのイベント開催日を発表した。
3月27日からの日本ハムとの開幕シリーズ3連戦では、3日間異なる限定グッズを入場者に配布。27日の初戦は「開幕セレモニー」、28日の2戦目は「チャンピオンリング贈呈式」の開催を予定している。
夏の人気イベント「鷹祭 SUMMER BOOST」は東京、福岡の合計9試合に拡大して開催する。
2026年の大型イベント開催日は以下の通り。
▼ファイト！九州デー（5試合）
4月16日楽天戦（北九州）
4月19日オリックス戦（みずほペイペイドーム）
4月25日ロッテ戦（熊本・リブワーク藤崎台）
4月26日ロッテ戦（鹿児島・平和リース）
8月11日ロッテ戦（みずほペイペイドーム）
▼ピンクフルデー（3試合）
5月8日ロッテ戦（みずほペイペイドーム）
5月9日ロッテ戦（みずほペイペイドーム）
5月10日ロッテ戦（みずほペイペイドーム）
▼鷹祭 SUMMER BOOST（9試合）
6月30日西武戦（東京ドーム）
7月1日西武戦（みずほペイペイドーム）
7月2日西武戦（みずほペイペイドーム）
7月3日ロッテ戦（みずほペイペイドーム）
7月4日ロッテ戦（みずほペイペイドーム）
7月5日ロッテ戦（みずほペイペイドーム）
7月10日楽天戦（みずほペイペイドーム）
7月11日楽天戦（みずほペイペイドーム）
7月12日楽天戦（みずほペイペイドーム）