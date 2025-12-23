¡Ö²¾ÌÌÉñÆ§²ñ¤ß¤¿¤¤¡×¸µE-girls¤ÎÆ£°æ²ÆÎø¡¢¿Íµ¤¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÉ×¤È¿·º§Î¹¹Ôà²«¶â¤Î²¾ÌÌ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö±Ç²è¤Î¤è¤¦¡×¡Öµ®Â²¤Ç¤¹¤ä¤ó¡×¤ÎÀ¼
¹õÁõÂ«¤Ë²«¶â¤Î²¾ÌÌ¤òÉÕ¤±¤Æ
¡¡ºòÇ¯12·î¤Ë·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤¿·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¤¬¡¢1Ç¯±Û¤·¤Î¿·º§Î¹¹Ô¤Çà²«¶â¤Î²¾ÌÌ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖI Don't Like Mondays.¡×¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎYU(36)¤È¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£°æ²ÆÎø(29)¤À¡£¡Ö#honeymoon¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¡¢Æ£°æ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÅê¹Æ¡£¹õÁõÂ«¤Ç²«¶â¤Î¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÇºÇ¹â¤Îhoneymoon¤À¤Ê¤¢¡Á¡×¡Ö²¾ÌÌÉñÆ§²ñ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª2¿Í¡×¡Ö²¾ÌÌ¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Û¥Æ¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Öµ®Â²¤Ç¤¹¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Æ£°æ¤Ï¡¢½÷À¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎHappiness¡¢E-girls¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Önicola¡×(¿·Ä¬¼Ò)¤ä¡ÖJJ¡×(¸÷Ê¸¼Ò)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤âÌ³¤á¤¿¡£·»¤ÏWEST.¤ÎÆ£°æÎ®À±¡¢»Ð¤Ï¸µE-girls¤Ç2017Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿Æ£°æÇë²Ö¤µ¤ó¡£