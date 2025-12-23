松岡昌宏が国王・B＆ZAI橋本涼＆矢花黎＆鈴木悠仁が参謀に 牛乳のおいしさを広めるレシピを考案
北海道出身の松岡昌宏と、ジュニアグループ・B＆ZAIから橋本涼、矢花黎、鈴木悠仁が、24日より北海道エリアで放送されるホクレン農業協同組合連合会の新CM『ミルクランド王国』の「ミルクのおいしさ」篇、「おいしさ無限大」篇に出演する。あわせてウェブでも公開される。
【CMカット】素敵…！王子様姿の橋本涼＆矢花黎＆鈴木悠仁
同組合では北海道産牛乳・乳製品の需要拡大運動「ミルクランド北海道」の一環として、「ミルクで、もっとおいしく。もっとやさしく」をキャッチコピーに、北海道産牛乳・乳製品でやさしいひと時をご提案する新プロモーション「北海道 is ミルクランド」を始動する。
CMでは、国民に牛乳のおいしさとやさしさを広めたいミルクランド国王役・松岡からのミッションを受け、参謀役の橋本、矢花、鈴木が“やさしいミルクレシピ”を考案。参謀役に扮した橋本は、甘いミルクと、はちみつのやさしいハーモニーが特長の「ハニーホットミルク」を、矢花は、ミルクのやさしい甘さと、抹茶の香りが広がる「抹茶ミルク」を、そして鈴木は、ミルクのまろやかさと、紅茶の香りが寄り添う「ロイヤルミルクティー」を提案。牛乳の「おいしさとやさしさ」を感じつつも、コミカルなテイストのCMに仕上がっている。
撮影では4人とも普段あまり演じる機会がない役柄にチャレンジ。松岡は、牛柄のマント、まさにミルクランドの象徴ともいえる純白の“カイゼル髭（ひげ）”とミルククラウンの王冠を身に着けた姿を披露。また、参謀の3名は煌びやかな衣装に身を包んで登場し、それぞれがカメラ目線でおすすめレシピを紹介。印象的なシーンをしっかりと決めた。
撮影途中、参謀役の橋本、矢花、鈴木が、国王の松岡さんに駆け寄って喜ぶシーンでは、参謀役の3人が少し緊張する素振りを見せる場面も。「全員いい大人だけど、今日だけ子役になりきろう！」と松岡が冗談を交えながら3人の緊張をほぐす微笑ましいシーンも見られた。初共演とは思えない、和気あいあいとした雰囲気の中撮影が進行した。
さらに、新CM「おいしさ無限大」篇の公開にあわせ、お好みのホットミルクレシピに投票できる『〜あなたの推しはどれ!?〜冬のミルクレシピ国民投票』キャンペーンや北海道限定のマストバイキャンペーンとして『〜ミルクでも〜っとたのしもう！〜 飲んだよ報告キャンペーン』を実施。北海道産牛乳・乳製品の消費拡大を目指していく。
■インタビュー
――ミルクランドの国王として出演されてみた感想を教えてください。
松岡：子供の頃、当たり前に身近にあった牛乳で育ちました。上京してきて、またこういった機会に北海道の牛乳に携われて、しかも国王になるという…五十歳を手前にして、大人になった牛乳との関わり合い方といいますか、一周したのかなという気持ちです。今回は少し面白い王様の格好もさせてもらっているので、ノリノリで撮影させていただきました。
――冬は生乳生産量が上がる一方で、気温が寒いので牛乳の消費量が落ちてしまい需要と供給にギャップが生じるという課題があります。国民の皆さんに、冬に少しでも牛乳を飲んでもらうための工夫についてコメントいただけますか？
矢花：僕はホットミルクがおすすめです。やっぱり入眠効果にもいいって言うじゃないですか。寝る前に飲んで、身体の芯から温めてほしいです。
橋本：僕は冬でも朝ごはんに牛乳、お風呂上がりにも牛乳を飲むので、いわゆるルーティンなんですけど、そうすると牛乳が手放せなくなっています。皆さんにも真似してほしいです。
鈴木：僕は元々料理が大好きで、料理で牛乳をよく使うんですけど、冬に一番おすすめなのは鍋ですね。味噌が大好きなんで、“ミルクお味噌鍋”とかやったことあります。美味しかったです。
松岡：自分は牛乳を飲んで育ってきているので特段これということはないのですが、ただ我々世代になってくると、少し大人ですけどホットミルクにブランデーを少し垂らして飲むと美味しいです。牛乳はカクテルにも使えるので、大人の方はそういった楽しみ方も良いのではないでしょうか。
