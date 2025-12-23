プロ野球・ロッテは23日、春季キャンプ中に主催する練習試合の日程を公式サイトで発表しました。

一軍の初戦は、2月19日。DeNAと練習試合を行います。2月22日には韓国のプロ野球チームのハンファ・イーグルスと戦い、2月26日にチェコ代表と対戦します。

二軍は2月10日・11日に、台湾のプロ野球チーム・楽天モンキーズ戦、2月22日・23日にチェコ代表戦を行います。

なお球団によると、練習試合の日程は、今後も追加の可能性があると知らせています。今後の発表にも注目です。

【練習試合の日時】

＜一軍＞

2月19日 DeNA戦(沖縄県糸満市・西崎運動公園)12:30試合開始

2月22日 ハンファ・イーグルス戦 (沖縄県糸満市 西崎運動公園) 12:30試合開始

2月26日 チェコ代表戦 (宮崎県都城市 運動公園野球場) 12:30試合開始

＜二軍＞2月10日 楽天モンキーズ戦 (沖縄県石垣市 中央運動公園) 13:00試合開始2月11日 楽天モンキーズ戦 (沖縄県石垣市 中央運動公園) 13:00試合開始2月22日 チェコ代表戦 (宮崎県都城市 運動公園野球場) 12:30試合開始2月23日 チェコ代表戦 (宮崎県都城市 運動公園野球場) 12:30試合開始