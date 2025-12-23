がん細胞だけを攻撃するように開発したウイルスで、転移したがんを治療することにマウスの実験で成功したと、鳥取大のチームが発表した。

正常な細胞でウイルスは増殖しないといい、２０２９年までに人で臨床試験を始めたいとしている。

チームの中村貴史教授（遺伝子治療学）らはこれまでに、天然痘のワクチンに使われていたウイルスの遺伝子を改変し、がん細胞だけに感染して破壊するウイルスを開発した。だが、投与した部位と離れたところにできたがんにはウイルスが行き渡らず、治療効果は限られていた。

そこで今回は、がんを攻撃する免疫細胞を活性化させる２種類の遺伝子をこのウイルスに組み込んだ。新たに開発したウイルスを使い、２か所にがんがあるマウス１８匹で実験を開始。片方にウイルスを投与したところ、１００日後に１３匹で両方のがんが完全に消失した。副作用は確認されなかった。

また、がん免疫療法の薬と併用することで、治療が困難な膵臓（すいぞう）がんのマウスを延命させる効果も確認。論文は国際科学誌に掲載された。チームは臨床試験に向け、台湾のバイオ系企業にウイルスの製造を委託した。中村教授は「転移がんを治療できる可能性が見えてきた。一日も早く臨床現場で使えるようにしたい」と話している。

ウイルスを使ったがん治療に詳しい粕谷英樹・名古屋大教授の話「がんの免疫治療を巡る研究競争が激しくなる中、免疫を活性化させる遺伝子の組み合わせを見つけ出したことは一定の評価ができる。一方、全身にがんが転移しているケースで効果があるかどうかを検証していく必要がある」