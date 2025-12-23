年末年始の手土産に。大人も喜ぶ♪ときめく『簡単フルーツポンチ』シロップのレシピも
いちごやみかん、キウイなど、ガラスに透けた色とりどりのフルーツがきれい。密閉できるWECKなら、シロップたっぷりのフルーツポンチも持ち運びOKなので、人が集まる日の手土産にもおすすめ。そのときめくかわいさに、歓声があがること間違いなしです。
WECKで作る『フルーツポンチ』のレシピ
材料（WECK・TULIP SHAPE 1000ml／1個分）
みかん……小4個（またはオレンジ1個）
キウイ……1個
バナナ……1本
カットパイナップル……150g
いちご……８個
〈シロップ〉
砂糖……230g
カルダモン（つぶす）……5 個
水……750㎖
作り方
（1）鍋にシロップの材料を入れ、弱めの中火にかける。煮立ったら弱火にしてふたをし、３分ほど加熱する。火を止めてそのまま冷まし、しょうが汁を加える。
（2）フルーツはそれぞれ皮をむいて好みの大きさに切り、WECKに入れる。シロップを注ぎ、冷蔵庫で30分以上冷やしてなじませる。冷蔵で2日ほど保存可能。
※WECKは耐熱ガラスではありません。耐熱温度差は80℃です。熱いビンを冷たい台におく、冷水につける、熱い湯にビンを入れるなどの行為は破損の原因になるのでしないでください。煮沸の際は必ず水からビンを入れて加熱し、加熱時間を守ってください。
一度レシピ通りに作ったら、今度はフルーツをりんごやぶどうに変えたり、クローブやスターアニスを加えたりと、オリジナルフルーツポンチ作りも楽しんで！
（『焼く／蒸す／漬ける／レンジもOK！WECK Cook Book』より）
白百合女子大学仏文科の在学中に、フランス料理研究家のアシスタントを務める。卒業後、「ル・コルドン・ブルー」代官山校に勤務し、渡仏、渡伊して本場の味を学ぶ。東京・目黒での料理教室やテレビ、雑誌、書籍などで活躍。フレンチをベースとした、スパイスやハーブを使った料理に定評があり、キッシュやテリーヌをはじめ「お店で買うもの」というイメージが強いフレンチのメニューを、家庭で作れるようアレンジしたレシピが人気。