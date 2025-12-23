年末年始の手土産に。大人も喜ぶ♪ときめく『簡単フルーツポンチ』シロップのレシピも

いちごやみかん、キウイなど、ガラスに透けた色とりどりのフルーツがきれい。密閉できるWECKなら、シロップたっぷりのフルーツポンチも持ち運びOKなので、人が集まる日の手土産にもおすすめ。そのときめくかわいさに、歓声があがること間違いなしです。

WECKで作る『フルーツポンチ』のレシピ

材料（WECK・TULIP SHAPE 1000ml／1個分）

みかん……小4個（またはオレンジ1個）

キウイ……1個

バナナ……1本

カットパイナップル……150g

いちご……８個

〈シロップ〉

砂糖……230g

カルダモン（つぶす）……5 個

水……750㎖





作り方

しょうが汁……小さじ2

（1）鍋にシロップの材料を入れ、弱めの中火にかける。煮立ったら弱火にしてふたをし、３分ほど加熱する。火を止めてそのまま冷まし、しょうが汁を加える。

（2）フルーツはそれぞれ皮をむいて好みの大きさに切り、WECKに入れる。シロップを注ぎ、冷蔵庫で30分以上冷やしてなじませる。冷蔵で2日ほど保存可能。

※WECKは耐熱ガラスではありません。耐熱温度差は80℃です。熱いビンを冷たい台におく、冷水につける、熱い湯にビンを入れるなどの行為は破損の原因になるのでしないでください。煮沸の際は必ず水からビンを入れて加熱し、加熱時間を守ってください。

一度レシピ通りに作ったら、今度はフルーツをりんごやぶどうに変えたり、クローブやスターアニスを加えたりと、オリジナルフルーツポンチ作りも楽しんで！

（『焼く／蒸す／漬ける／レンジもOK！WECK Cook Book』より）