ハン・ソヒ、タイト服で抜群プロポーション披露「等身がすごい」「骨格からレベチ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/23】韓国の女優ハン・ソヒ（Han So-Hee）が12月22日、自身のInstagramを更新。タイトなワンピース姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】32歳韓国美女「骨格からレベチ」タイト服で抜群プロポーション披露
ソヒは「暖かい年末をお過ごしください」とつづり、グレーのラメが散りばめられたタイトワンピース姿を公開。抜群のプロポーションが際立つ横向きのポージングを披露している。
この投稿にファンからは「本当に素敵すぎる」「骨格からレベチ」「等身がすごい」「女神降臨」「憧れのスタイル」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
