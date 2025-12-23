東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした

※要人発言やニュース
【日本】
片山財務相　
最近の為替の動きはファンダメンタルズ反映とは思えない
過度な変動に対して適切な措置を講じる
日米共同声明踏まえ、投機的動き含め行き過ぎた動きに対して対応取る

城内経財相　
高い緊張感持って市場注視、ファンダメンタルズ反映し安定的推移が重要

【豪州】
豪中銀議事録（12月9日開催分）
来年利上げに転じざるを得なくなる状況について議論した
インフレは上昇の兆しを見せているものの、判断するのは時期尚早
1人当たり支出は概ね横ばい、貯蓄率は上昇傾向で消費者は依然として慎重