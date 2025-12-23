つまみ枝豆が怒り「どういう感覚なんだろうか」 散らばる“ゴミ”に不快感あらわ
タレントのつまみ枝豆（67）が23日、自身のインスタグラムを更新。「モラルの欠如」などのワードを添え、怒りのコメントを寄せた。
【写真】「重罪にすべき」つまみ枝豆が発見した“ゴミ”の様子
投稿で、高架下に散らばっている“ゴミ”の写真を公開。「酷いな 汚い画像で申し訳ない」「ある高架下の交差点付近 信号待ちの時に捨てられるペットボトルや缶、ゴミ 本当に日本全国どこにもある光景」と説明した。
続けて「特にここは ペットボトルや缶だけじゃなくまとまったタバコの吸い殻まで どう考えても灰皿に溜まった吸い殻をまとめて捨てた状態」とつづり、「何で捨てるの？」「どういう感覚なんだろうか」「誰かが捨ててるから自分も的なヤツもいるんだろうな」と呼びかけた。
「本当に不愉快になる モラルの低下も甚だしい」「これらを片付けるのにも税金が使われる」と怒りは収まらず、「軽い気持ちで捨てるんだろうけど、こんな事は許されない」「現行犯じゃないと捕まえられないだろうけどこういうポイ捨ては重罪にすべきだな」と独自の見解。「日本はキレイだとか日本人のモラル感は素晴らしいなんて言われるけど、こんな所が至る所にあるのは残念でならない」「一部の人たちだろうけど恥ずかしいと思ってもらいたいね」と、ふたたび呼びかけた。
