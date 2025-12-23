お笑いコンビ「ツートライブ」の周平魂（42）が23日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に、ゲストとして生出演。家族のエピソードを披露した。

今年5月に開催された「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2025」で優勝した同コンビ。2008年の結成後は賞レースで獲得したタイトルはなく、芸歴18年での快挙となったが、優勝直後はテレビ局まわりが続き、3日後に5分だけ帰宅できたという。

それは劇場出番までの束の間だったが、「その瞬間に、奥さんと5歳の子供に会えたのがうれしかった」と回想。「ガチャってドアを開けた瞬間に、今まで僕のことを“とと”って呼んでたんですけど、“ツートライブ周平魂！”って言ってくれて。“本当においしい肉は硬くてまずい”とか僕が言ったフレーズを言ってくれたり」と感激を語った。

また「家で寝てたりしたら（息子が自分を）起こす時に、キャッチフレーズで“待ち続けた男たち”みたいなんを付けられてたんですけど、息子が“待ち続けた男、起きてる？”みたいな」と明かすと、レギュラー陣からは「いい話！」「うれしいんだな」などの声が。

しかし周平魂は「今ちょっとだけ不安なのが、息子が七夕の時の短冊に、去年までは“ウルトラマンになりたい”とか書いてたのに、今年は“漫才師になりたい”って書いてた」と明かした。

そのため「これだけちょっと不安です。18年間しんどいぞって」と吐露。「小4ぐらいになってまだ言うてたら、ちょっとヒザを突き合わせてしゃべろうかなと思って」と打ち明け、笑いを誘っていた。