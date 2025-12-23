ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」の公式Ｘは２３日、２４日に放送予定の「名探偵津田 第４話」の完結編の予告を公開。ダイアン津田待望の理花ちゃんとのキスが期待できそうな映像が盛り込まれた。

１７日に放送された「名探偵津田」では、電気イスゲームで死んだ劇団ひとりの実家で起こった殺人事件解決のため、津田とみなみかわがタイムマシンで１００年前の世界へ。そこで第２話で津田が恋心を抱いてしまった理沙ちゃんにそっくりな理花ちゃんと出会う。

理花ちゃんは、捜査を手伝うこととなり、大喜びの津田。現代の金庫から持ってきた家系図を理花ちゃんに見せるも、その家系図に理花ちゃんの名前がなく、しかも姓は「江田島」ではなく「山田」であると伝え、前半は終了していた。

そして注目の完結編。予告では津田が理花ちゃんと２人きりになり「『１の世界』で生きる事にした」などと言っているカットも。「１の世界」とは名探偵津田の世界を指す。さらに目をつぶっている理花ちゃんを前にする津田のシーンも。また理花ちゃんの許嫁と卓球対決を繰り広げているシーンもあり、理花ちゃんをかけての対決の可能性もある。

今度こそ津田はキスという悲願成就なるのか？注目だ。