フリーアナウンサーの中川安奈（32）が23日、自身のインスタグラムを更新。コロンビアロケでのオフショットを公開した。

「コロンビアロケのオフショット part2」と記し、元日に放送されるフジテレビ「有吉弘行の超なるほど！ザ・ワールド」のロケで訪れたコロンビアでのオフショットを投稿した。

トロピカルな柄が特徴的なスポーティーなセットアップを着用した姿など複数枚の写真を投稿し、「私の後ろにあるのはいったいなんでしょうか 人生初の体験…このあとまさかあんなことになるとは笑笑 その他にもたくさんのチャレンジをさせていただきました」とつづった。

番組は元日午後9時半からで「その前に【12月29日(月)午前10:50〜】少しだけロケの様子が見られるみたいです 本編と合わせてこちらもぜひ」と呼びかけた。

「#コロンビア」「#カルタヘナ」と添えた。

この投稿に、ファンからは「スタイル抜群です」「カッコイイ」「綺麗で可愛いです」「似合ってます」「美しいスタイル」「最高に魅力的」「美しい」「この脚の長さは国宝級」などの声が寄せられている。