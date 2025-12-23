新型特急車両「385系」量産先行車エクステリアイメージ

JR東海は23日、特急「しなの」などで使用されている383系の後継となる新型特急車両「385系」量産先行車のデザインおよびシンボルマークを決定したと発表しました。量産先行車（8両×1編成）の走行試験は2026年春頃から始まります。

【参考】

「アルプスを翔ける爽風」をイメージ

デザインコンセプトは、信濃・木曽・美濃地区の「豊かな自然と文化の調和」です。エクステリアは「アルプスを翔ける爽風（そうふう）」をテーマとしたデザインとしました。両先頭車で前面展望が可能な構造とし、中央本線の四季折々の景観を楽しめるよう配慮されています。

シンボルマークは緑のグラデーションとオレンジのカーブで構成され、沿線の森林や、国内最速でカーブを通過するスピード感を表現しています。

シンボルマークイメージ

シンボルマーク配置箇所（イメージ） 8両中4両（1、3、6、8号車）に各2箇所、1編成計8箇所に設置

グリーン車は「個室感」重視、全席コンセント完備

内装は、木曽地域ゆかりの「木曽五木」をイメージし、縦のラインや木目調を多用したデザインとなります。

特にグリーン車は「優雅なプライベート感」をテーマに掲げ、JR東海の在来線車両としては初めて「バックシェル式の3列シート」を採用しました。これにより、リクライニング時に後席を気にする必要がなくなります。

壁面装飾には岐阜県の伝統工芸品「美濃焼」をあしらうなど、落ち着いた重厚感のある空間を演出。シートの生地は北アルプスの朝焼け、リンドウ（長野県花）を色で表現しています。

普通車は「自然の心地よさ」をテーマとし、座席は爽やかで明るい色彩によって木曽の森林を表現しました。

インテリアイメージ グリーン車（左）、普通車（右）

普通車・グリーン車ともに全座席にコンセントが設置され、荷棚スペースも拡大されます。

量産先行車による試験を経て、量産車は2029年度頃の営業運転開始を目指しています。

（画像：JR東海）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）