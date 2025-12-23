「欧州得点王」争いが注目を集めている。ゴールデンシューと呼ばれるタイトルで５大リーグ（ドイツ、イングランド、フランス、イタリア、スペイン）の選手は得点×２がポイントとなり、欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）ランキングの６位から２２位までリーグなら得点×１・５、それより下位のリーグの場合は１ゴール１ポイントとなる。

英メディア「ＢＢＣ」は「現状ではゴールデンシューをめぐって三つどもえの争いとなっており、３人はわずか１点差となっている」と報道。イングランド代表ＦＷハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）が１９得点（３８ポイント）、ノルウェー代表ＦＷエーリングブラウト・ハーランド（マンチェスター・シティー）が１９得点（３８ポイント）、フランス代表ＦＷキリアン・エムバペ（レアル・マドリード）が１８得点（３６ポイント）となっている。

世界３大ストライカーに続くにはクラブＲＦＣ（ラトビア）のＦＷダルコ・レマジッチが３６試合で２８得点（２８ポイント）で４位、日本代表ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）は１７試合で１８得点（２７ポイント）と名だたるストライカーを抑えて「欧州５位」にランクインしている。

上田がトップ３を追い越すのは難しいとみられるが、さらなるゴール量産を実現すれば、来季にビッグクラブへステップアップする可能性が高まりそうだ。