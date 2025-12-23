お笑いコンビ「ななまがり」（初瀬悠太、森下直人）が２３日、東京・汐留の日本テレビ本社で行われた日本テレビと読売テレビの賞レース「ダブルインパクト２０２６ 漫才＆コント二刀流Ｎｏ．１決定戦」開催記者会見に出席した。

２０２５年に始まった漫才とコント両方のネタを審査して、真の二刀流芸人を決める大会。初瀬は「今年この大会が始まると聞いて、本当に優勝できると思った。僕は子どもが生まれて（出番が）７番目で、これは絶対優勝できると思ったらあんな惨劇」と決勝６位に終わった悔しさをにじませた。来年のエントリーも表明し「あまり欲を出さないようにしよう。欲出し尽くす」と大会キャッチコピーの「芸人、出し尽くせ。」にかけて意気込み。優勝賞金１０００万円の使い道には「右の下の歯を抜いて（歯が）ない状態。インプラントを入れたい。歯、入れ尽くせ。ダブルインプラント」と立て続けに宣言した。

一方の森下は２１日に第２１代Ｍ―１王者になった「たくろう」赤木裕をほうふつとするおかっぱヘアで登場。「パラレルワールドから来ました、『たくろう』の赤木です。パラレルワールドではＭ―１は２回戦負けで、優勝はおいでやす小田ととんでもあやでした」とボケ。小道具を用いながら笑いを誘い、賞金の使い道でも「原宿にお赤飯をはやらせます。歩きおせき」と続けていた。