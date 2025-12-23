のん、親交の深い音楽アーティストと“仲良し”ショット
女優・のん（31歳）が12月21日、公式ブログを更新。レギュラーラジオ番組の年内ラスト放送を迎えた心境とともに、ゲストとのオフショットを公開し、ファンの反響を呼んでいる。
ラジオ番組「TOPPAN INNOVATION WORLD ERA」（J-WAVE）のナビゲーターを務めるのん。21日、「今年最後の」と題してブログを更新すると、「以前、TOKYO FMで音楽を書き下ろしてくれました。大好きな大好きなフレネシさんが活動再開！」と報告し、親交の深い音楽アーティスト・フレネシの活動再開を心から喜んだ。
続けて「幸せに満ちた2025年 J-WAVE TOPPAN INNOVATION WORLD ERA3週目、最後の放送です」と記し、同番組の年内ラスト放送を迎えたことを報告。
そして最後は「2人フレネシ」と添え、スタジオで撮影したのんとフレネシが、イラストのパネルで顔を隠したユニークなポーズや、ハートマークを作る仲むつまじいオフショットを公開し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「アート」「のんちゃん常に可愛すぎる」「五次元の宇宙から降る会話のようでウットリ聴いてました」「のんちゃんテンション爆上がりなの、伝わってきました」「これからのことを聴けて嬉しかった」「これからもラジオを楽しみにしています」などの声が寄せられている。
ラジオ番組「TOPPAN INNOVATION WORLD ERA」（J-WAVE）のナビゲーターを務めるのん。21日、「今年最後の」と題してブログを更新すると、「以前、TOKYO FMで音楽を書き下ろしてくれました。大好きな大好きなフレネシさんが活動再開！」と報告し、親交の深い音楽アーティスト・フレネシの活動再開を心から喜んだ。
そして最後は「2人フレネシ」と添え、スタジオで撮影したのんとフレネシが、イラストのパネルで顔を隠したユニークなポーズや、ハートマークを作る仲むつまじいオフショットを公開し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「アート」「のんちゃん常に可愛すぎる」「五次元の宇宙から降る会話のようでウットリ聴いてました」「のんちゃんテンション爆上がりなの、伝わってきました」「これからのことを聴けて嬉しかった」「これからもラジオを楽しみにしています」などの声が寄せられている。