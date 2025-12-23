メダリスト・オン・アイス

フィギュアスケート全日本選手権（19〜21日）の上位選手らによるエキシビション「オールジャパン メダリスト・オン・アイス2025」が22日、東京・代々木第一体育館で開催された。この日だけかもしれないレアな“新カップル”が話題を呼んでいる。

今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）が大トリで「POISON」を熱演。ワインレッドの衣装で観客を魅了した。アンコールではサプライズで鍵山優真（オリエンタルバイオ、中京大）が登場し、ともに息の揃った演技を披露。鍵山が坂本のSP「Time To Say Goodbye」のステップを完全にマスターし、会場は騒然。スタンディングオベーションの中、ハイタッチ。場内では「坂本、鍵山組でした」と紹介され、笑いが起きた。

坂本は場内インタビューで「だいぶ前ですけど（鍵山が）夏からステップを覚えてくれていて。『僕、花織ちゃんのステップできるんです！』って」と説明。鍵山も「（坂本の）ステップが大好きすぎて、完コピして。一緒にやらせていただいた。レベル4取れたか心配（笑）」とジョークも飛ばした。

さらに他の“新カップル”も。男子シングルで4位だった17歳・中田璃士（TOKIOインカラミ）は、長岡柚奈とペアで優勝した森口澄士（ともに木下アカデミー）とコラボした。森口が投げて、中田がスロージャンプに挑戦すると、高く回転し着氷に成功。観客を沸かせた。

メダリスト・オン・アイスならではのレアイベントにネット上のフィギュアファンも驚き。「かおゆま爆誕の瞬間変な声出た。かおゆまが尊すぎる。ミラノのエキシビでも見たい」「素晴らしかったー！ 感動しました！ こんなエキシビション初めて観た！」「投げる森口くんも凄いが綺麗に着氷する璃士くんも凄い！」「シングルしかやったことないはずの中田選手はなんでスロージャンプできるの（笑）面白すぎる！」などのコメントが書き込まれていた。



（THE ANSWER編集部）