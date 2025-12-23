2026Ç¯´³»Ù¡¦¸á¤òÎ®ÅÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¼¬³¨¤Ç»Ü¤·¤¿¡ØROMEO No.3 ËüÇ¯É®¡Ù¤¬ÅÐ¾ì
⽂Ë¼¶ñ¤ÎÀì⾨Å¹¡¦°ËÅì²°¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖROMEO¡×¤«¤é¡¢2026Ç¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á¡×¤òÎ®ÅÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¼¬³¨¤Ç»Ü¤·¤¿¸ÂÄê¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØROMEO No.3 ËüÇ¯É® ¹â¼¬³¨ ¸á¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Î»°Âç¼¿´ï»ºÃÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¦»³Ãæ²¹ÀôÃÏ¶è¤Ç¡¢ÅÁÅý¹©·Ý»Î¤Ë¤è¤ê°ìËÜ¤º¤ÄÃ°Ç°¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡¢·Ý½ÑÀ¤Î¹â¤¤ËüÇ¯É®¤Ç¤¹¡£
¼ÀÁö¤¹¤ëÇÏ¾å¤«¤éÅÌð(¤«¤Ö¤é¤ä)¤òÊü¤ÁÅª¤ò¼ÍÈ´¤¯¡¢ÆüËÜ¸ÅÍè¤ÎµÝÇÏ½Ñ¡¦Î®ÅÇÏ(¤ä¤Ö¤µ¤á)¡£Éð»Î¤ÎÃÃÏ£¤ä¿À»ö¤È¤·¤Æ±Ä¤Þ¤ì¡¢¤½¤Îµ¯¸»¤ÏÊ¿°Â»þÂå¤ËÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£ºù²Ö¤¬Éñ¤¦¤Ê¤«¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÎÐ¿§¤òÉñÂæ¤Ë¼íÁõÂ«¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¼Í¼ê¤ÈÇòÇÏ¤ÎÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤¬¹â¼¬³¨¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ü¹Ô¤´¶¤Î¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¸¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Ö¥ëÌÏÍÍ¤Ë¤ÏÆ±¤¸ÌÏÍÍ¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£18K¡¦Ãæ»ú¤Î¥Ú¥óÀè¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ç²÷Å¬¤ÊÉ®µ¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ROMEO No.3¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢ÏÓ»þ·×¤ÎÎµÆ¬¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Å·´§¤Ë¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò¤³¤ÎÉ®µ¶ñ¤È¶¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÍÈ¢¤ÎÃæ¤ÇËüÇ¯É®¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÉÛÀ½¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¿¿ÅÄÉ³¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¿§¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿ROMEO¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¿¼»ç(¤³¤à¤é¤µ¤)¡×¡£´Ä¶Éé²Ù¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÁÇºà¤ò¶ËÎÏÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿ÅÄÉ³¤Î·ë¤ÓÊý¤Ë¤ÏÏÂÁõ¤ÎÂÓÎ±¤á¤ÎÍÍ¼°¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÁÅý¤¢¤ëÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
30ËÜ¸ÂÄê¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Î´õ¾¯¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖROMEO No.3 ËüÇ¯É® ¹â¼¬³¨ ¸á¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î26Æü(¶â)È¯Çä¡£²Á³Ê¤Ï297,000±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç¤¹¡£