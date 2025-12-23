全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、12月25日から31日まで搭乗分の対象路線を発表した。

予約期間は12月24日から30日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。

・6,000マイル

東京/羽田〜庄内・八丈島・富山線、東京/成田〜名古屋/中部線、大阪/伊丹〜松山・宮崎線、札幌/千歳〜稚内・釧路・青森線、福岡〜宮崎線、長崎〜壱岐線、沖縄/那覇〜石垣線、石垣〜宮古線

・7,500マイル

東京/羽田〜札幌/千歳・稚内・オホーツク紋別・女満別・広島・鳥取・米子線、大阪/伊丹〜新潟線、名古屋/中部〜秋田・宮崎・鹿児島線、札幌/千歳〜仙台線、福岡〜沖縄/那覇線

「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典航空券を、3,000マイルから交換できるキャンペーン。キャンペーンで発券した航空券は予約便に限り有効で、予約変更は対象搭乗期間内かつ同一区間にのみ可能。払い戻し時には3,000マイルの手数料が必要となる。

次回の2026年1月6日路線告知分から、対象搭乗期間を変更する。1月6日に告知した路線の搭乗期間は1月17日から23日まで。1月1日から16日は対象外期間となる。