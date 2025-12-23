『ポケモンZA』御三家が初登場！　『ユーハイム』のバレンタインは2026年もポケモンパッケージ、先行予約を見逃すな

『ユーハイム』は、2026年のバレンタインに向けて、世代を超えて愛される「ポケモン」に着想を得たバウムクーヘンやミルフィーユなど「ユーハイム（ポケモン）」9商品を、2026年1月上旬から店頭で販売。それに先駆け、オンラインショップでは2025年12月22日12時から先行予約を受け付けている。

※すべて価格は税込み

明治創業の『ユーハイム』、目指す「/0（スラッシュゼロ）」ってなんだ？

『ユーハイム』は1909（明治42）年に創業し、日本で初めてバウムクーヘンを焼いたことで知られる、神戸に本社を置く老舗ドイツ菓子ブランド。創業者のカール・ユーハイムはドイツ出身の菓子職人で、ドイツの租借地であった中国・青島で店舗を構えた。第一次世界大戦中、捕虜として日本に連行されたカールは、1919（大正8）年に広島県物産陳列館（現在の原爆ドーム）で開催された俘虜製作品展覧会にて、日本初のバウムクーヘンを出品。その後1922（大正11）年に横浜で店を開くが、翌年に関東大震災で店を失い、神戸へ移って現在のユーハイムの礎を築いた。

ユーハイムの特徴は、食品添加物に頼らないお菓子作りに尽力していること。1969（昭和44）年から自然の原料だけで作るという菓子作りの哲学「純正自然」を掲げ、2020年に看板商品のバウムクーヘンの“純正自然化”を成し遂げた。バウムクーヘンの外側のチョココーティングから乳化剤を抜くために、20年もの歳月をかけてオリジナルチョコレートを開発したそう。乳化剤や膨張剤などの食品添加物に頼らず、美味しい菓子を作るのは職人たちの技術の賜物だ。現在は「/0（スラッシュゼロ）」、すなわち原材料表示に添加物を示す「/」以降の記載がゼロ、という取り組みを行っている。

人気ポケモンたちがパッケージに、モンスターボール型バウムクーヘンも

2025年のバレンタインで「―ポケモンデザインのお菓子で気持ちをおくる― ユーハイムバレンタイン」をテーマに、シンプルな原料と菓子職人の技術を活かした「ユーハイム（ポケモン）」が販売され大人気となった。

2026年は、前回のアイテムにも登場したピカチュウやイーブイに加え、『ポケットモンスター』シリーズ最新作『Pokemon LEGENDS Z-A』で最初のパートナーとして選ぶ“御三家”チコリータ、ポカブ、ワニノコなども加わった、全11種類のポケモンたちが登場するパッケージに。全部で9種類の商品を見ていこう。

ミルフィーユ（9個入） 1944円

ミルフィーユ（9個入） 1944円

サクサクのパイにクリームをサンドし、チョコレートでコーティングしたミルフィーユをデザイン缶に入れた。個包装のデザインはピカチュウ、チコリータ、ポカブ、ワニノコの4種類。ジャンドゥーヤとベリーミックスでそれぞれポケモンのポーズが異なる。

ミルフィーユ（5個入） 864円

ミルフィーユ（5個入） 864円

サクサクのパイにクリームをサンドし、チョコレートでコーティングしたミルフィーユ。個包装のデザインはピカチュウ、チコリータ、ポカブ、ワニノコの4種類。ジャンドゥーヤとベリーミックスでそれぞれポケモンのポーズが異なる。

ビスケットアソート（110g入） 2160円

ビスケットアソート（110g入） 2160円

素材の風味を活かしたビスケットを詰め合わせて、ピカチュウのデザイン缶に入れた。ピカチュウのかたちのビスケットもポイント。

モンスターボールバウム（3個入） 1944円

モンスターボールバウム（3個入） 1944円

ていねいに焼きあげたバウムクーヘンをチョコレートでコーティング。真ん中にホワイトチョコレートでコーティングしたビスケットを入れ、モンスターボールに見立てた一品。

ミニチョコバウム（ミルク）（3個入） 648円

ミニチョコバウム（ミルク）（3個入） 648円

かわいらしいサイズのバウムクーヘンをミルクチョコレートでコーティング。ゲンガーがデザインされたパッケージに入れてお届け。側面にはピカチュウも。

スティックバウムには初代御三家、メタモンだらけのクッキー缶も

バウムシュピッツ（4個入） 864円

バウムシュピッツ（4個入） 864円

ジャムをサンドしたひとくちサイズのバウムクーヘンをチョコレートでコーティング。内袋のデザインはイーブイのポーズ違いで4種類。

スティックバウム（6個入） 1512円

スティックバウム（6個入） 1512円

ていねいに焼きあげたバウムクーヘンを食べやすいスティック状にカット。個包装のデザインはピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの4種類。

スティックバウム（4個入） 972円

スティックバウム（4個入） 972円

ていねいに焼きあげたバウムクーヘンを食べやすいスティック状にカット。個包装のデザインはピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの4種類。

クッキー（チョコ） 1296円

クッキー（チョコ） 1296円

カカオが香るさくさくのひとくちサイズのクッキーをメタモンのデザイン缶に入れた。個包装のデザインはメタモンのポーズ違いで7種類。

オンライン先行予約は、2025年12月22日12時から特設サイトで受付スタート。下記からチェックしよう。

【画像】「ユーハイム（ポケモン）」2026！ バレンタインに贈りたい、バウムクーヘンなど焼き菓子9商品（9枚）