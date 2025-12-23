アマゾン・ジャパンは、Amazon.co.jpで2025年に取り組んだ物流・配送拠点の拡大やサービスの展開について発表した。迅速に商品を届ける仕組みの整備や、配送パートナーに感謝を伝えるキャンペーン、物流拠点の見学ツアーなどが実施された。

名古屋市に西日本エリア最大のAmazon物流拠点を開設

Amazonは、2025年8月、愛知県名古屋市に「Amazon名古屋みなとフルフィルメントセンター（以下、FC）」を開設した。

太陽光発電設備の設置や地中熱空調システムの導入、低炭素型コンクリート素材の採用、雨水の活用などにより、施設運営の取り組みも挙げている。倉庫内では「Amazon Robotics（アマゾン・ロボティクス）」などの先端技術も導入し、搾乳室や礼拝室などの設備も備える。

日本全国6カ所にデリバリーステーションを新設、配送ネットワークを強化

配送ネットワーク強化のため、岡山南（岡山県）、千葉柏（千葉県）、福岡北九州（福岡県）、北海道北広島（北海道）、東京江東（東京都）、石川野々市（石川県）にデリバリーステーション（DS）を新たに開設した。

当日配送専用拠点を新設

FCとDSの機能を併せ持つ当日配送専用拠点を全国16カ所で展開。一部拠点では、食品・飲料・日用品など数万点を最短6時間で届けるエリア限定のサービス「エクスプレスマート」を提供している。

なお、エクスプレスマートは注文集中や交通事情、天候などで遅延する場合や、受付終了となる場合がある。

配送パートナーに感謝を伝える「ドライバーさんにありがとうキャンペーン」を実施

11月24日から「ドライバーさんにありがとうキャンペーン」を開始した。顧客からの「ありがとう」1回あたり500円を対象の配送パートナーに支払うというもの。

キャンペーンは12月31日まで、または「ありがとう」の合計が50万回に達するまで実施するとしている。

物流拠点を見学できるAmazon Tours

千葉みなとFCでは、同社の物流拠点を見学できる「Amazon Tours」を日本で初めて開始した。開始2カ月足らずでゲスト数が1000人に達したとしている。

見学は約60～90分で、対象は6歳以上（18歳未満は保護者同伴が必要）となっている。

商品を受け取る多様な選択肢の提供と配送プログラムの拡大

Amazonの商品は、自宅以外でも日本全国で約4万カ所で受け取れる。同社でも、Amazonロッカーとして47都道府県で4500台以上を設置している。また、オートロック付きマンションで置き配ができる「Amazon Key」は、2025年6月に47都道府県への設置が完了し、設置棟数は3万棟を超えたという。

配送プログラムでは、Amazon Flexのドライバー数は47都道府県で数万人、デリバリーサービスパートナー（DSP）は全国120社以上、「Amazon Hubデリバリー」は全国40都道府県に拡大したとしている。