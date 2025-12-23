「浦和を変える力があるのではないか」26歳DFの決断、京都からレンタルバック「初日から全力で取り組んでいきます」
「３年ぶりに、このクラブへ復帰することになりました」
浦和の公式サイトで報告する。京都サンガF.C.に期限付き移籍していた宮本優太が帰還した。
「まずは、再びこの場所に戻ってくることができたことを、心からうれしく思います。今の自分には、たとえ微力であっても、浦和を変える力があるのではないか。そう信じ、この決断をしました」
京都時代に“気づき”があったという。
「２年間、クラブの外から浦和を見てきました。それは、中にいたときには決して見えなかった景色でした。その中で改めて感じたことは、浦和というクラブはやはり勝ってこそのチームだということです」
26歳DFは気合を入れる。
「勝って浦和を証明する。浦和を証明して勝つ」
そして「ファン・サポーターのみなさま、選手、監督・コーチングスタッフ、そして浦和を愛する浦和ファミリーのみなさまと共に、再び頂点を目指せるよう、一日たりとも無駄にせず、初日から全力で取り組んでいきます」と誓う。
「全力で頑張りますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします」
最後は「２年越しとなりましたが、ただいま」の言葉で締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
