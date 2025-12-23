ロッテは、とろけるくちどけのチョコレート「ガーナ」ブランドから、「ガーナピンクチョコレート」を来年1月6日から発売する。「ガーナピンクチョコレート」は、ガーナホワイトにいちごパウダーを練りこみ、ミルク感と甘酸っぱい苺の味わいが楽しめる。さらにパッケージは苺をあしらったピンク色が映えるデザインで、苺の季節をかわいらしく演出する。

昨今、物価高の社会情勢が続く中、バレンタインシーズンでは、低価格で手作りチョコレートを楽しみたい人が多い若年層において手作り意向が伸長（ロッテ調べ）している。そのまま食べるだけでなく、手作りバレンタインとしてもぜひこの時期だけのガーナピンクチョコレートを楽しんでほしい考え。

「ガーナピンクチョコレート」の特長は、ガーナホワイトにいちごパウダーを練りこみ、見た目にも鮮やかな季節限定のピンク色のチョコレート。ガーナらしいなめらかな口どけとミルク感、甘酸っぱい苺の味わいを楽しめる。そのまま食べてもよし、手づくりスイーツに使ってもよし、鮮やかなピンク色で手作りスイーツをかわいく演出できる。



「ガーナチョコ＆クッキーサンド 恋味いちご」

「ガーナチョコ＆クッキーサンド 恋味いちご」も期間限定で発売する。ロッテのチョコレート「ガーナ」ブランドから展開される「ガーナ アイス」。ガーナアイスシリーズから、いちご尽くしフレーバー「ガーナチョコ＆クッキーサンド 恋味いちご」を来年1月5日から発売する。パッケージはいちごをあしらったピンク色が映えるデザインで、いちごの季節をかわいらしく演出する。この時期だけの味わいをぜひ楽しんでほしい考え。

「ガーナチョコ＆クッキーサンド 恋味いちご」の特長は、香ばしいクッキーと苺チップ入りチョコ、苺アイスの味わいがしっかりと楽しめる。クッキー部分は発酵バターを使用したこだわりのピンク色のクッキーとのこと。チョコ部に苺チップを入れているので、苺の味わいをしっかり感じられる。パッケージには、かわいらしいハート型の苺がデザインされている。

［小売価格］

ガーナピンクチョコレート：248円前後

ガーナチョコ＆クッキーサンド 恋味いちご：194円前後

（すべて税込）

［発売日］

ガーナピンクチョコレート：2026年1月6日（火）

ガーナチョコ＆クッキーサンド 恋味いちご：2026年1月5日（月）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp