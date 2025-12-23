資生堂ジャパンとマツキヨココカラ＆カンパニーは、トータルメイクアップブランド「マキアージュ」の、テカリ・カサつきをダブルで防ぐ、最強（マキアージュ史上）くずれ防止下地「ドラマティックスキンセンサーベース NEO」から、パーソナルカラーにとらわれずナチュラルにトーンアップするイエロー（全1品）を、来年2月21日から全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）、マツキヨココカラオンラインストアで限定発売する。

化粧下地市場売上No.1（インテージ SRI＋ 化粧下地市場 期間2024年9月〜2025年8月 累計販売規模（金額） ブランドランキング）の「ドラマティックスキンセンサーベース NEO」は、「湿度オートセンサー」を搭載し、テカリ・カサつきをダブルで防ぎ快適肌をキープする。ポアレスジェリー配合により毛穴をカバー。さらに美容液成分も配合し、使うたび、うるおって毛穴が目立たない本物の「キレイな素肌（メイクアップ効果による）」に導く。



「マキアージュ ドラマティックスキンセンサーベース NEOイエロー」

パーソナルカラーにとらわれず、ナチュラルな補正力とトーンアップを叶える企業限定色イエローを発売する。白みのある柔らかな色調をキャッチーに表現するため、「バターイエロー」という愛称を、美容プラットフォーム LIPSと共同開発した。

SPF50＋・PA＋＋＋＋で、強力な紫外線からも肌を守る。

「ドラマティックスキンセンサーベース NEO」は、化粧下地市場売上No.1の最強くずれ防止下地。定番色として「自然に素肌になじむヌーディーベージュ」「ワントーン明るい仕上がりのラベンダー」「気になる赤みを均一にカバーするミント」の3色を展開している。

カラーコントロール下地の定番として、ラベンダーやグリーンは広く人気がある一方、よりナチュラルなトーンアップや補正力が求められていることに着目。同社のヘアメイクアップアーティストと、幅広い肌色になじんで使いやすいイエローの色調を開発した。



「マキアージュ ドラマティックスキンセンサーベース NEOイエロー」仕上がりイメージ

今回限定発売となる「イエロー」はパーソナルカラーにとらわれない万能カラーで、ナチュラルな補正力とトーンアップを叶える。

また、定番色と共通技術「湿度オートセンサー」を搭載しており、くずれの原因の一つである肌外部の湿度変化を自動で感知。汗でべたつく時も乾燥する室内でも、テカリを防ぎ、快適な肌をキープする。さらに、オイル生まれのポアレスジェリーが光を透過することで、毛穴をしっかりとカバーしながらも透明感のある肌を演出。美容液成分配合によって、使うたび、うるおって毛穴が目立たない肌に導く。

ナチュラルにトーンアップしてくれるイエローカラーをよりキャッチーに表現するため、美容プラットフォーム LIPSの「Project LIPS（美容プラットフォーム LIPS内におけるインフルエンサーの呼称）」とカラー名称を共同開発した。肌なじみがよく、白みのある柔らかな色調から「バターイエロー」と名付け、マツキヨココカラ＆カンパニー限定（全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）、マツキヨココカラオンラインストア）カラーとして発売する。

［小売価格］2970円（税込）

［発売日］2026年2月21日（土）

資生堂＝https://www.shiseido.co.jp