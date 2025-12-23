世界的人気ゲームシリーズ「Call of Duty（コール・オブ・デューティ）」「Apex Legends（エ―ペックス・レジェンズ）」などを手がけたゲームクリエイターのヴィンス・ザンペラさんが死去したことが分かった。55歳だった。ザンペラさんが創業者の一人として名を連ねる米国のゲーム開発会社「Respawn（リスポーン）」が日本時間23日にSNSを通じて訃報を伝えた。

リスポーン社のXで「私たちは、創業者であり大切な友人であるヴィンス・ザンペラ氏の訃報を受け、悲しみに暮れています」とコメント。

そして「ヴィンスはこの業界の巨人で伝説的存在であり、、Call of Duty、Titanfall、Apex Legends、Star Wars Jediシリーズ、Battlefieldといったゲームやチームを形作り、私たちのコミュニティに世代を超えて影響を与え続ける力の持ち主でした」と故人の功績を伝えた。

複数の海外メディアによると、ザンペラさんはロサンゼルス近郊での交通事故により、死去したという。