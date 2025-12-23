千葉テレビ（チバテレ）は23日、26年1月31日に千葉県柏市の三協フロンテア柏スタジアムで開催される、サッカーJ1柏レイソルと、17年ぶりのJ1復帰を決めたジェフユナイテッド市原・千葉が対戦する伝統のダービー「第30回ちばぎんカップ」を同日午後2時から生中継（最大延長午後4時30分）すると発表した。

ちばぎんカップは、千葉県内をホームにする柏とジェフが誇りを懸けて挑むダービー。今年は30回の節目を迎える記念大会で、ジェフがJ1復帰後、初めて柏と対戦する注目の1戦。両クラブの新戦力がお披露目となる、シーズンの指標としても位置づけられ、地域のサッカー文化を盛り上げるイベントとして毎年、高い関心を集める。今年2月9日にフクダ電子アリーナで開催された第29回は、MF小屋松知哉の2ゴールなどで、アウェーの柏が3−0で快勝した。

チバテレは地元局として、J1に悲願の17年ぶりの復帰を果たした、ジェフの最終盤の試合を3戦連続で緊急生中継し、サッカー＆Jリーグファンを喜ばせた。まず、11月29日にフクダ電子アリーナでジェフがFC今治に5−0と大勝したJ2最終戦を生中継。ジェフは初優勝した水戸ホーリーホック、2位で自動昇格したV・ファーレン長崎に勝ち点1及ばず3位となったが、チバテレは7日に同所で行われたJ1昇格プレーオフ2025準決勝RB大宮アルディージャ戦も生中継。0−3で敗色濃厚かと思われた後半26分のFWカルリーニョス ジュニオから、同42分のDF河野貴志まで、16分間で圧巻の4ゴールで大逆転勝ちした瞬間を届けた。さらに、13日のJ1昇格プレーオフ2025決勝・ジェフユナイテッド市原・千葉対徳島ヴォルティス戦も生中継し、Wカルリーニョス ジュニオの決勝弾で1−0で勝った瞬間から、セレモニーまで届けた。

解説は、08年12月6日のJ1最終節FC東京戦に後半29分からの4発で4−2と逆転勝ちし、J1残留を決めた“フクアリの奇跡”を成し遂げた1人で、徳島戦でもゲスト解説を務めた、ジェフOBの元日本代表FW巻誠一郎氏（45）が務める。また、戦術分析に定評があり国内外の大会の中継、各サッカー番組で解説者として引っ張りだこの、元柏FW林陵平氏（39）も解説を務める。

実況は、FC今治戦と徳島戦を担当したチバテレ「モーニングこんぱす」（月〜金曜午前6時45分）月・火曜MCのフリーアナウンサー桑原秀和（40）が担当。ピッチリポートは、チバテレの柏応援番組「Rising Reysol!」（毎月第4日曜午後7時）MCの石崎日梨（26）と、同局のチバテレのジェフ応援番組「WIN BY ALL！」（同7時30分）MCの「僕が見たかった青空」メンバーの青木宙帆（22）が担当する。