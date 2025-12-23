年末年始の「東京→博多」帰省、新幹線代だけで“家族4人で往復18万円以上”かかりそう…。来年「往復割引」が廃止されたら“1万円以上”も高くなるって本当!?

年末年始の「東京→博多」帰省、新幹線代だけで“家族4人で往復20万円”？

東海道旅客鉄道株式会社（JR東海）によると、年末年始やGWなど、混雑が予想される時期の東海道・山陽新幹線「のぞみ」は、全席指定席で運行かつシーズン別の指定席特急料金がかかります。

2025年度の年末年始は2025年12月26日（金）～2026年1月4日（日）です。JR東海のアクセス検索を参考に、2025年12月27日（土）8時12分東京駅発ののぞみ15号博多駅行に乗車する際の価格をまとめました。

まず、2025年12月27日（土）は最繁忙期に該当するため、通常料金にプラス400円加算されます。

普通車指定席の乗車券は1万4080円、特急券が1万130円のため、大人1人あたりの交通費は乗車券1万4080円＋特急券1万130円＝2万4210円です。全員中学生以上の大人料金と仮定すると、家族4人の交通費は2万4210円×4人×2（往復）＝19万3680円かかる可能性があります。

なお、子ども2人の学割を利用した場合は18万2400円になります。



2026「往復割引」が廃止されたら“家族4人で1万円以上”も高くなる可能性

前記の通り、家族4人で往復19万円以上かかる新幹線での東京→博多帰省ですが、割引往復乗車券を利用すれば1割引の運賃で乗車可能です。

片道の営業キロが601キロ以上なら行き帰りの乗車券がそれぞれ1割引（端数切り捨て）になるため、東京駅～博多駅の場合、普通車指定席で乗車券1万2670円、特急券1万130円となります。

つまり、大人1人あたりの交通費は乗車券1万2670円＋特急券1万130円＝2万2800円で、家族4人では2万2800円×4人×2（往復）＝18万2400円かかる計算です。往復割引と併用できる学割を利用した場合は17万2240円です。

なお、JRグループは2025年10月8日、往復乗車券の発売終了日を2026年3月13日（金）と発表しました。つまり、来年の年末年始に帰省する場合は、家族4人で19万3680円－18万2400円＝1万1280円も高くなる見込みです。



往復割引廃止後に少しでも安く新幹線に乗る3つの方法

ここからは、往復割引廃止後に少しでも安く新幹線に乗る方法を3つ紹介します。



（1）ネット予約を利用する

東海道新幹線にはネット予約サービス「スマートEX」があり、乗車日1年前（前年同日）の5時30分から乗車日当日の時刻表に表示された所定発車時刻4分前まで購入可能です。前記した家族の場合、往復割引ありで片道2万2600円、往復割引なしでも片道2万4010円で購入できるようです。



（2）早特商品を利用する

さらに、前記のネット予約サービスでは、早めの予約でチケット代をさらにお得に購入できます。例えば、東京駅から博多駅の区間で「のぞみ」の普通車指定席を21日前に予約した場合、片道1人あたりの料金は1万7920円です。ただし、早特商品は繁忙期に設定除外日があるため、旅程を組む際に日程をずらす必要があります。



（3）新幹線ホテルパックを利用する

新幹線ホテルパックとは、往復の新幹線チケットとホテルがセットになった商品です。新幹線とホテルの両方を利用する方の場合、個別で予約するよりも安く済む可能性があります。



まとめ

年末年始に新幹線を利用して帰省しようとすると、4人家族の場合、往復割引を利用して約18万円かかります。

しかし、2026年3月13日に往復乗車券が発売終了するため、それ以降は1万円程度安くなっていた割引が利用できなくなります。ネット予約や早得商品などを利用して交通費を少しでも節約するのがおすすめです。



