元ブラジル代表ＦＷネイマール（３３）が左ヒザの半月板修復手術を受けて成功したと、所属するブラジル１部サントスが２２日に発表した。

ネイマールは２０２３年１０月の北中米Ｗ杯南米予選で前十字靱帯を断裂する重傷を負った。回復の遅れなどもあり、所属していたサウジアラビア１部アルヒラルと契約を解除。古巣のサントスに復帰するも、本来のパフォーマンスを発揮できずにいる。ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督も「コンディションが良ければ」と代表招集を見送っていた。

そんなネイマールはサントスの１部残留がかかっていたため、負傷を抱えながらプレー。終盤４試合で５得点を決めてチームの２部降格を阻止すると、同時に来夏のＷ杯を見据えてメスを入れたという。

米メディア「ＥＳＰＮ」によると、ネイマールは先週、音楽イベントに参加し「（Ｗ杯優勝）カップをブラジルに持ち帰るために可能なことは何でもやる」と語っていたという。

また、英メディア「ＢＢＣ」は、これまで約２年もブラジル代表に招集されていないストライカーについて「この手術により２６年北中米Ｗ杯の計画に含まれる希望が高まった」と報じた。

ネイマールとサントスとの契約は１２月末までとなっているが、Ｗ杯本番を見据えて契約延長の方向で交渉が進んでいるという。