【モデルプレス＝2025/12/23】タレントの小倉優子が12月22日、自身のInstagramを更新。手作りパンのショットを公開し、話題となっている。

◆小倉優子、2種類の手作りパン公開


小倉は「ママ友とシュトーレンとフォカッチャを焼きに行きました」とつづり、2種類の本格的なパンの写真を公開。「月に一回集まってパンを焼きながら、ず〜っと話が止まらない会です笑」と楽しい会だったことも報告している。

◆小倉優子の手作りパンに反響


この投稿には「真似したい」「手作りとは思えないクオリティ」「素敵な時間」「どれも美味しそう」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）

