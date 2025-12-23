フジ三上真奈アナ「ひとりの日」のワンプレートご飯が話題「レストランのランチかと」「おしゃれすぎ」
【モデルプレス＝2025/12/23】フジテレビの三上真奈アナウンサーが12月22日、自身のInstagramを更新。色鮮やかなワンプレートの手料理を披露し、話題になっている。
【写真】36歳フジアナ「レストランのランチかと」彩り豊かなワンプレートご飯
「ひとりの日はほとんどがワンプレート！」とつづり、色鮮やかな手料理のショットを公開した三上アナ。「サーモンをレッドオニオン、アボカド、冷凍マンゴー、ディルをまぜまぜした付け合わせと食べました」ともコメントしている。
この投稿には「彩り綺麗」「レストランのランチかと思った」「おしゃれすぎる」「レシピ本出してほしい」などといった反響が寄せられている。
三上アナは2021年1月に30代の一般男性と結婚したことを報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳フジアナ「レストランのランチかと」彩り豊かなワンプレートご飯
◆三上真奈アナ、豪華ワンプレート手料理披露
「ひとりの日はほとんどがワンプレート！」とつづり、色鮮やかな手料理のショットを公開した三上アナ。「サーモンをレッドオニオン、アボカド、冷凍マンゴー、ディルをまぜまぜした付け合わせと食べました」ともコメントしている。
◆三上真奈アナの手料理が話題
この投稿には「彩り綺麗」「レストランのランチかと思った」「おしゃれすぎる」「レシピ本出してほしい」などといった反響が寄せられている。
三上アナは2021年1月に30代の一般男性と結婚したことを報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】