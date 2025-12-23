浜辺美波、雰囲気一変ノースリーブ姿が話題「メイクで印象変わる」「思わず二度見」
【モデルプレス＝2025/12/23】映画「ほどなく、お別れです」（2026年2月6日公開）公式X（旧Twitter）が、12月21日に更新された。女優の浜辺美波のコメント動画が公開され、話題となっている。
【写真】25歳人気女優「思わず二度見」雰囲気ガラリなノースリーブ姿
浜辺は黒いチェックのノースリーブトップス姿で自身の役柄について説明。透明感のある美しい腕が際立つスタイルを見せている。
この投稿には「美しすぎて見惚れる」「腕のラインが美しい」「上品で素敵」「メイクで印象変わる」「思わず二度見」「憧れるスタイル」などといった声が寄せられている。
「小学館文庫小説賞」の大賞受賞作で、現在累計40万部を突破している長月天音氏の同盟小説シリーズ（小学館文庫刊）。就職活動に全敗し途方に暮れる中、とあるきっかけで葬儀会社にインターンとして就職したヒロインと、そんな彼女を厳しく指導する指南役の葬祭プランナーがタッグを組み、“最高の葬儀”を目指す物語を描く。浜辺とSnow Manの目黒蓮がW主演を務める。（modelpress編集部）
◆浜辺美波、ノースリトップス姿披露
◆浜辺美波＆目黒蓮W主演「ほどなく、お別れです」
