元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が２３日までに自身のインスタグラムを更新し、長男・健之介さんの妻でプロレスラーの凛がリングに復帰したことを伝えた。

「凛ちゃんが３年ぶりに復帰しました。プロレスラー凛が生まれた故郷でもある、長与千種さんの団体でフリーランスのプロレスラーとして上がって戦わせていただきました」と報告。「なので、昨日すーちゃんは、じーちゃんとばーちゃんといい子でお留守番。夜には配信で、お母さんの試合を見てたすーちゃん。ちょっと不思議な顔してました」とテレビの前でリングコスチューム姿の母を見つめる孫のショットなどをアップした。

そして「凛ちゃん復帰おめでとう。怪我（けが）なく悔いなく、凛ちゃんのプロレス人生に幸あれ！！」と願いを込めた。

この投稿には「お嫁さんとの素敵な関係に感動」「ばぁばとじぃじが１番の理解者から心強いですね」「素敵な愛のあるお義母さん」などの声が寄せられている。

凛と健之介さんは２０２２年４月に結婚。健之介さんは映画監督を目指してカナダに移住し、日本時間２３年８月１０日に第１子女児である寿々（すず）ちゃんが誕生した。今年７月には凛が「実はカナダから日本へ拠点を移しました」と帰国したことを報告。「寿々の保育園や幼稚園のことだったり、先々に始まる学校のこと。そして私達夫婦の個々の目標などを考えた時にカナダにいるよりも、日本にいた方がいいのかなと言う話しになり帰国を決めました」と説明した。