スポーツ用品メーカーのアシックスジャパンは２３日までに部活動に打ち込む学生を応援するバレーボールのシューズコレクション「ハルカゼパック」を発表した。同社と契約する男子日本代表の高橋藍（サントリー）が着用するのは「ＳＫＹ ＥＬＩＴＥ ＦＦ ＭＴ３」だ。「春の風からインスピレーションを受けた白とピンクの爽やかなグラデーションは、見るだけで気分が上がりますし、このシューズを履いてバレーボールができることを楽しみにしております」とコメントした。

女子日本代表の石川真佑（ノヴァーラ）は、２２日にアシックスジャパンとのアドバイザリースタッフ契約を発表。着用予定は新モデル「Ｖ―ＳＷＩＦＴ ＦＦ５」で「今回の『ハルカゼ』をテーマにしたカラーは、すごく爽やかで前向きになれるカラーだと思います」と感想を込めた。両選手のモデルシューズは、来年１月８日からアシックスオンラインストアで先行発売し、同１５日から全国のスポーツ用品店で順次販売される。

来年１月５日からは全日本高校選手権（春高バレー）が控える。京都・東山高３年時に主将として優勝に導いた高橋は「自分自身のキャリアの中で大きなきっかけとなったように、高校生にとって非常に大切な大会が迫っていると思います。このシューズとともに、積み重ねてきた日々の練習の成果をコートの上で最大限に表現してほしいです」と激励。東京・下北沢成徳高で３年間センターコートに立ち、１年時に優勝した石川も「まもなく高校生にとって大切な大会が始まりますが、一緒にこのシューズを履いて、気持ちを新たにエネルギッシュにチャレンジしてもらえたらうれしいです」とエールを送った。