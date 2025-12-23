元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が22日、自身のインスタグラムを更新。長男・佐々木健之介さん（27）の妻で女子プロレスラーの凛（32）のプロレス復帰にエールを送った。

21日に行われたマーベラス新木場大会でプロレス復帰した凛。自身のインスタグラムでも報告しているが、北斗も「昨日の夜ですが…凛ちゃんが3年ぶりに復帰しました」と凛の復帰を報告。「プロレスラー凛が生まれた故郷でもある、長与千種さんの団体でフリーランスのプロレスラーとして上がって戦わせていただきました」とした。

「なので、昨日すーちゃんは、じーちゃんとばーちゃんといい子でお留守番」と凛の愛娘・寿々ちゃんの姿を投稿した。

「夜には配信で、お母さんの試合を見てたすーちゃん ちょっと不思議な顔してました」とママの映る画面を見守る寿々ちゃんの様子も。「凛ちゃん復帰おめでとう 怪我なく悔いなく 凛ちゃんのプロレス人生に幸あれ」とエールを送った。

「#凛」「#復帰戦」「#ばーちゃん家」「#孫」「#子守り」と添えた。

凛は健之介さんと22年4月に結婚。23年1月にマーベラスを退団し、その後夫の住むカナダに渡り生活。23年年8月にカナダで第1子を出産したが、今年7月に日本に拠点を移したことを明かしていた。