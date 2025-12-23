女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが23日までに更新され、俳優・寛一郎（29）のオフショットを公開した。

同番組は「銀二郎さんが再登場！松江を離れていた4年間、どんな日々を送っていたのでしょうか」「トキとの再会に、銀二郎さんも緊張気味です」とコメントし、スーツ姿で佇む寛一郎のオフショットを公開。

23日に放送された第62話では“松野”銀二郎（寛一郎）が4年ぶりに松江の松野家を訪れるもトキ（郄石）は仕事のため不在。銀二郎はトキの家族にかつての出奔を謝罪し、東京でトキとやり直したいと家族に告げる。トキと別れた後、銀二郎は会社を興し月200円稼ぎ、まだ籍は抜いていないということが明らかになった…という展開だった。

この投稿にフォロワーからは「銀二郎さん格段にイケメンになってる」「再登場が嬉しい」「めちゃめっちゃカッコ良すぎません！？」「スーツがとてもお似合いで素敵です」「ヘアスタイルにスーツかっこいい」「なんかお父さん(佐藤浩市さん)に似てるなぁ！」などのコメントが寄せられた。