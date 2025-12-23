２８日に開幕する第１０４回全国高校サッカー選手権大会に出場する奈良育英高（奈良市）は今夏、部員２人が相次いで亡くなった。

その一人で、白血病で急逝した森嶋大琥（ひろと）さん（３年）はチームのエースだった。森嶋さんを背番号１０で選手登録し、全国大会に挑む。（奈良支局 池田光汰）

同高サッカー部は１９６９年創部で、全国高校サッカー選手権大会への出場は５年連続１８回目。９４年度には元日本代表ＧＫの楢崎正剛さんを擁し、４強入りした。現在の部員は約９０人。

ＭＦの森嶋さんは、スピードのあるドリブルや勝負強さが持ち味で、１年生からレギュラー争いをしていた。２年生だった今年１月からはエースナンバーの「１０」を背負い、６月上旬の全国高校総体奈良県予選決勝では先制弾を決めて全国の舞台に導いた。

中学時代から同じクラブチームでプレーしていたＤＦ石井統也選手（３年）は「森嶋にパスすれば何とかしてくれる」と全幅の信頼を寄せていた。後輩のＧＫ後藤壮真選手（２年）も「年上だけど何でも話せる関係だった。練習終わりに不満をぶつけたり、たわいもない話をしたりした」と語り、チームにとって不可欠の存在だった。

しかし、森嶋さんは７月初めに突然、白血病でこの世を去った。

チームは７月２６日に高校総体の初戦に挑んだが、立正大淞南高（松江市）に２―４で敗れた。

さらに悲劇が襲った。高校総体でもメンバー入りしていたＤＦの東愛流（あずまあいる）さん（２年）が８月初旬に事故で命を落とした。いつも元気な東さんは、周囲を笑わせるチームのムードメーカーだった。

相次いで仲間を失い、ショックで練習に参加できなくなった部員もいた。「気持ちが落ち着いたら出てきたらいい」。梶村卓監督はそう声をかけ、時間をかけてチームの気持ちが前を向くのを待った。選手たちは話し合い、「一緒に戦いたい」と２人の写真とユニホームを練習グラウンドの片隅に置くようになった。

１０月に始まった選手権大会奈良大会。「２人ともサッカーが大好きだった。俺たちがあいつらの思いを背負ってやるしかない」。ベンチから２人の写真が見守る中、粘り強い戦いぶりで勝ち上がり、県代表の座をつかんだ。

梶村監督は決勝戦後のインタビューで、「本当に苦しかったが、選手はしっかり乗り越えて共に戦う姿勢を見せてくれた。優勝は神様からのプレゼント」と言葉を詰まらせた。

一丸となって手にした全国の舞台でも、２人と一緒に戦うつもりだ。森嶋さんについては「１０」で選手登録した。内村篤紀主将（３年）は「登録に反対する選手はいなかった。全員が奈良育英のエースは大琥だと思っている」と話す。

チームは２９日に矢板中央高（栃木県）と対戦する。内村主将は「大琥が１０番のチームで一つでも多く勝ちたい」と力を込めた。