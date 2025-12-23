こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で福岡大学2年の「ミユナ」です！ 気になる企業を訪ねる「企業探訪ログ」。今回は「イオン九州」さんです。

就職活動を始める前の私でも名前は知っている大きな企業。九州・山口エリアで「イオン」「ザ・ビッグ」などのスーパーマーケット事業を展開しています。私が日常生活で使う「マックスバリュ」もその一つです。

ただ、社会人経験のない学生にとって、企業名の知名度とは裏腹に、現場の店員さんたちがどんな働き方をしているのか、詳しく知りません…。そんなモヤッとした疑問を解消すべく、イオン九州さんの本社（福岡市東区）を訪ねました。

ガクミカ取材班のミユナ記者 ガクミカ取材班のミユナ記者

店舗の取材に行く前に、会社の全体像を教えてもらいました。取材に応じてくれたのは、人事総務本部人材育成部部長の吉竹知恵美さん、採用担当の上野綾花さん、コーポレートCGの加野吉昭さんです。

会社全体の大まかな役割分担としては、お客さまと直接関わる店舗と、それを支える本部やエリアごとの事業部があります。

上野さんによると、店舗は「小売の柱」。衣食住の商品分野ごとに部署が分かれています。

本部はオリジナル商品の開発、メーカーなどから仕入れ、新規顧客を取り込む戦略、新店舗の準備など、さまざまな専門的な業務があります。エリアによって、店舗ごとの人材教育、地域の発展に貢献する担当部署もあります。

本部・事業部は「縁の下の力持ち」となって店舗を支えます。こまめに連絡を取り合い、連携していることで、一つのイオン九州が成り立っているのだと実感しました。

イオン九州人材育成部部長の吉竹知恵美さん（左）と同部の上野綾花さん（右） イオン九州人材育成部部長の吉竹知恵美さん（左）と同部の上野綾花さん（右）

個人の働き方はどうなっているのでしょうか。新卒で入社すると、スーパーマーケットビジネスの基本である現場経験を積むため、店舗業務に携わります。ただ、期間に明確な定めはなく、店舗業務が好きでそのまま働き続ける人ももちろんいます。

採用担当の上野さんもキャリアのスタートは店舗業務でした。本部に異動後、2度の産休、育休を経験しました。「育休を取るとき、同僚たちはとても喜んでくれた。安心して休める会社だなと感じました」。お子さんが中学を卒業するまで時短勤務ができるそうです。

人材育成部長の吉竹さんは以前、福岡市・天神のイオンショッパーズ福岡店で店長をしていたそうです。やりがいを尋ねると「やはり、たくさん売れたときですね。売り上げが良いとみんなで喜びます」と語ります。

イオン九州人材育成部部長の吉竹知恵美さん（左）と同部の上野綾花さん（右） イオン九州人材育成部部長の吉竹知恵美さん（左）と同部の上野綾花さん（右）

一方で、店長は売り上げを求めるだけの立場ではありません。店舗の外観が殺風景だと感じて「花を植えよう」と提案。「せっかくなら一緒にやりませんか」と地域の人たちを誘ったところ、たちまち集まってくれました。

「店長として、地域の中で存在感をいかに発揮できるか、ずっと考えていました」。人々の日常に深く入り込んでこそ、お客さまとの関係性が深まるのですね。

郊外にあるイオンの大きな店舗では、地域に住む人たちに親しんでもらいやすいような施策を進めています。

ある店舗では、お弁当のメニューを高校生と一緒に開発しました。加野さんによると「自分が考えたメニューが販売される楽しさや面白さを感じてくれることで、地域を一緒に盛り上げていると受け止めてくれたように思います」と説明してくれました。

売り場の作り方をレクチャーしてくれたマックスバリュ千早店の渋谷彩乃さん（左）とガクミカ取材班のミユナ記者（右） 売り場の作り方をレクチャーしてくれたマックスバリュ千早店の渋谷彩乃さん（左）とガクミカ取材班のミユナ記者（右）

いよいよ店舗のお仕事です。伺ったのはマックスバリュ千早店。入社4年目の渋谷彩乃さんに話を聞きました。勤務は3店舗目で現在は主任。グロサリーチームのリーダーとして、売り場づくりから仕入れ、パート・アルバイトの勤怠管理まで幅広く担当しています。

グロサリーチームはスーパーで最も大きな売り場面積を占める「常温品」を担当します。お正月、お花見、ハロウィーン、クリスマスなど、季節の行事に合わせて、どんな商品を仕入れ、陳列するかを常に考えています。

店舗業務のやりがいは、お客さまと直にコミュニケーションが取れることにあるそうです。

入社1年目のこと。イオンのプライベートブランド「トップバリュ」の商品がリニューアルした際、従来の味が好きだったお客さまの要望に応えて、在庫品を取り寄せました。後日、ご意見ボックスには渋谷さん宛てに感謝の言葉が投書されていました。

「従業員としては普通のことをしたまでですが、新入社員の私にとっては『今後も頑張ろう』と思えることでした」

将来は仕入れ交渉をするバイヤーになりたいそうです。きっかけは先輩バイヤーの仕事ぶり。渋谷さんは「店舗の業務ではしっかりとお客さん目線を身に付けたい。その先でイオン九州にしか売っていないものを置けるような仕事をしていきたい」と語ってくれました。

マックスバリュ千早店の渋谷彩乃さん マックスバリュ千早店の渋谷彩乃さん

今回の取材を通して、私自身が変わっていくきっかけをもらえたように感じました。3人に共通しているのは、お客さまとの関わりの中で、常に周りを見渡して小さな発見を大事にしていること、目の前で起きていること一つ一つに真剣に向き合っていることだと思います。

目立ちやすいわけではないその姿勢が、接客業のやりがいである「お客さまを幸せにすること」につながっていくのではないでしょうか。

私も日常生活の中で少し意識を高め、行動にプラスワンの感謝や配慮を付け足してみようと思います。例えばアルバイトなら「また来たいと思ってもらえる接客をしよう」など。気づいたことに対して、もう1段階上の対応ができるような人になりたいです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました！

マックスバリュ千早店の渋谷彩乃さん（右）とガクミカ取材班のミユナ記者（左） マックスバリュ千早店の渋谷彩乃さん（右）とガクミカ取材班のミユナ記者（左）

▶学生のミカタLINE公式アカウント

「ガクミカでガクチカを」友だち登録お願いします！

記事の感想はこちらから

ミーキャップ