メンバー4人が年内活動終了のME:I、公式ファンクラブ会員へ「大切なお知らせ」 12月期限の継続検討者へ「現在の状況を鑑み」
ガールズグループ・ME:Iは23日、公式サイトを通じ、公式ファンクラブに関し、会員継続に関する「大切なお知らせ」を掲載した。
【写真】昨年12月⋯黒髪が初々しい！ブランド発表会に初登場したSHIZUKU
LAPONE GIRLSは22日、公式サイトを更新。同社に所属するME:IのCOCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAが、2025年12月31日をもって専属マネジメント契約を満了し、ME:Iとしての活動を終了すると伝えた。
これを受けた発表で、「2025年12月末に会員期限を迎える『月会費まとめて払いコース』をご利用中の会員様の中で、一部メンバーの活動終了の発表を受け、今後の継続を検討されている方へ大切なお知らせです」とし、「通常、自動継続の停止期限は『会員期限月の20日まで』とさせていただいておりますが、現在の状況を鑑み、自動継続の設定を解除されたい会員様に向けて、下記の通り停止手続きの期限を延長し、ご案内申し上げます」と伝えた。
「月会費まとめて払いコース」に登録中で、2025年12月末に会員期限を迎える会員に対し、自動継続オフ設定変更期限を「2025年12月24日（水）23:59:59 まで」とする。
「※上記期限までに設定を変更いただければ、次年度の自動更新は行われません」「※12月24日（水）23:59:59を過ぎますと、決済が確定し、以降の返金・キャンセルは一切お受けできません。あらかじめご了承ください」としている。
「本ご案内からお手続き期限までの期間が大変短くなっておりますこと、会員の皆様には多大なるご不便とご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。
【写真】昨年12月⋯黒髪が初々しい！ブランド発表会に初登場したSHIZUKU
LAPONE GIRLSは22日、公式サイトを更新。同社に所属するME:IのCOCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAが、2025年12月31日をもって専属マネジメント契約を満了し、ME:Iとしての活動を終了すると伝えた。
これを受けた発表で、「2025年12月末に会員期限を迎える『月会費まとめて払いコース』をご利用中の会員様の中で、一部メンバーの活動終了の発表を受け、今後の継続を検討されている方へ大切なお知らせです」とし、「通常、自動継続の停止期限は『会員期限月の20日まで』とさせていただいておりますが、現在の状況を鑑み、自動継続の設定を解除されたい会員様に向けて、下記の通り停止手続きの期限を延長し、ご案内申し上げます」と伝えた。
「※上記期限までに設定を変更いただければ、次年度の自動更新は行われません」「※12月24日（水）23:59:59を過ぎますと、決済が確定し、以降の返金・キャンセルは一切お受けできません。あらかじめご了承ください」としている。
「本ご案内からお手続き期限までの期間が大変短くなっておりますこと、会員の皆様には多大なるご不便とご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。