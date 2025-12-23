藤井サチ、“手ぶら”やランジェリー姿で美ボディあらわ フォト＆スタイルブック発売 摂食障害の過去も明かす
『Seventeen』のデビュー後、現在は『CLASSY.』を中心にモデルとして活動し、情報番組のコメンテーターとしても活躍の幅を広げる藤井サチが来年1月28日、自身初のフォト＆スタイルブック『雨のち、サチ。』を発売する。2026年に20代ラストイヤーを迎える藤井が、これまで見せてこなかった等身大の姿を詰め込んだ一冊となっており、水に濡れながら谷間をあらわにする大胆カットなどが収録されている。
【別カット】大胆すぎぃ！純白ブラトップでポーズを決める藤井サチ
心も体もギリギリまでさらけ出した1冊は、手ぶらカットにも挑戦！ふわふわ美BODYを魅せたランジェリー姿で、天真爛漫なだけじゃない、普段見られない”ギャップ”を感じられる写真がある。
計3万字のロングインタビューも収録。「消えたい」とさえ思うような幼少期の経験や鬱・摂食障害の過去など、苦難の連続の人生を丸ごと詰め込んだ内容となっている。
夫婦で初取材を敢行する企画もある。過去の恋愛や結婚観、結婚式当日レポートまでを届ける。セルフメイクや愛用スキンケア、インナーケア、花嫁美容などのコンテンツも満載となっている。
1月31日には東京のブックファースト新宿店（地下2階 Fゾーン イベントスペース）で、サイン本お渡し＆握手会も開く。
