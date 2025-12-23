タレント・中山秀征（58）の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）が23日までに自身のインスタグラムを更新。長男で俳優の中山翔貴（26）との2人旅ショットを披露した。

海外での滞在の様子をアップしていた白城。「イタリアでは約10年ぶりのにーに（長男）との二人旅」とつづり、翔貴とのツーショットを公開した。

「フードファイター並みの食欲で食べる食べる食べるTボーンステーキは1.2kg にーにの驚きの食欲に脱帽」とつづった。

「ヴェネチア#カフェフローリアン でもスイーツにロックオン」とも記し、スイーツに目を輝かせる翔貴の様子をアップした。

この投稿に、ファンからは「息子と旅行とか幸せですね」「秀さんそっくり」「ご長男との二人旅 なんて幸せ」「お二人のいいとこ取りのご長男」「ご両親どちらにも似ていらっしゃる素敵な長男さん」「なんて美しい親子なんでしょうか」などの声が寄せられている。

白城は1998年に中山と結婚。4人の息子がいる。長男の翔貴は21年、大学卒業と同時に、ワタナベエンターテインメントに所属となり、22年4月、テレビ東京「しろめし修行僧」で俳優デビュー。その後、TBS「下剋上球児」、フジテレビ「わたしの宝物」、NHK連続テレビ小説「おむすび」などに出演している。