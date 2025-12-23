¡Ö¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡×Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ÎÇúÈ¯¤¬¸«¤¿¤¤Êý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥¹¥á
¡Ú¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥Í¥Þ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Û¤É¤¦¤â¡ª¡¡ÍÂ¼º«¤Ç¤¹¡£Ç¯»Ï¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤¿£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤¬£±£´Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë³èÌö¤·¤¿¡È¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡ÉÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÇÈßÑËü¾æ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼ç±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤¬¸«»ö±é¤¸ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´£´£¸²ó¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï£¹¡¦£µ¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¡£·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼ê·ø¤¤¿Íµ¤¤Ç¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¥í¥¹¡×¤òÃ²¤¯»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤êÎò»Ë¤Ë¤Ï¿Í¤ò¤Ò¤¤Ä¤±¤ë¥í¥Þ¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æº£½µ¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎºÇ½ª´ü¡¦ËëËö¤ò¿·¤¿¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤ÇÉÁ¤¤¤¿¿·ºî±Ç²è¡Ö¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡×¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤ÄÊ¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡£ºäËÜÎ¶ÇÏ¤ÈÀ¾¶¿Î´À¹¤ò¼çÌò¤Ë¡¢Îò»Ë¤ÎÎ¢¤Ë±£¤ì¤¿Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Àï¤¤¤ÈÍ§¾ð¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿·²ò¼á¡¦»°Ô¢»Ö¡×¡Ê£²£°£²£°Ç¯¡Ë¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÎò»Ë¤ò´î·à¤ËÊÑ¤¨¤ëÈ¯ÁÛ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£°ì¸«Æñ¤·¤¯´¶¤¸¤ëÎò»Ë¤È¤¤¤¦Âêºà¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥É¥é¥Þ¤òºÆ¸½¤·¤Ä¤Ä¥³¥ó¥È¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìÈÌÅª¤ÊËëËö¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¢¤ì¤ÐÊª¸ì¤Î·ëËö¼«ÂÎ¤Ï³§ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ÎÅÓÃæ¤Ç¿·¤·¤¤²ò¼á¤òÆþ¤ì¤ë¡£Îò»Ë¤ÎÎ¢¤Ë¡¢¼Â¤Ï½÷¤Ã¤¿¤é¤·¤ÎºäËÜÎ¶ÇÏ¤¬¤¤¤Æ¡½¡½¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Îò»ËÅª»ö¼Â¤òÉÁ¤¯¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤¡È¥¤¥Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤¬¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹½Â¤¤¬ÌÌÇò¤¤¡£Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Î¿Í¤Ç¤¢¤ëºäËÜÎ¶ÇÏ¡¢À¾¶¿Î´À¹¤ò¼´¤Ë¡¢»Ë¼Â¤«¤é¤É¤¦¥º¥ì¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄÁÈ¤È¤¤¤¨¤Ð¡È¿¿·õ¡É¤Ë¤Õ¤¶¤±¤ë±éµ»¹çÀï¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤È¤«¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÅÁÀâÅª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¡×¤Î°¥Î¥ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤Î°¥Î¥ê¤Ë¤ÏÀµÄ¾¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µÕ¤Ë»É¤µ¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤È¤³¤È¤ó»É¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢±ÑÍº¤Î¿·¤·¤¤²ò¼á¤¬¸«¤¿¤¤¡ª¤È¤«¡¢»þÂå·à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê¡ÅÄ¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ÎÇúÈ¯¤¬¸«¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î±Ç²è¤À¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£ºî¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Îò»Ë¥â¥Î¤ÎÁÏºîÊª¤Ï»Ë¼Â¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç£²ÅÙ¡¢¤½¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢»Ë¼Â¤ÎÄÕ²°½Å»°Ïº¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿·²ò¼á¤ò²Ã¤¨¤Æ¥³¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îò»Ë¤ò³Ø¤ÖÆþ¤ê¸ý¤Ë¤â¤Ê¤ë±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡