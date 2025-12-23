川崎希「6年ぶりのハワイ」“念願の場所”での家族ショット公開「羨ましい」「子連れ海外旅行すごい」の声
【モデルプレス＝2025/12/23】タレントの川崎希が12月21日、自身のブログを更新。ハワイのアウラニ・ディズニー・リゾートを訪れた時の様子を披露し、反響が寄せられている。
【写真】38歳元AKB1期生「大興奮」アウラニ・ディズニーでの家族ショット
川崎は「アウラニに着いた動画」「めちゃくちゃ可愛いグリーティングが出来たよ」とつづり、写真を投稿。ミッキーマウスを真ん中に、家族5人で仲良く写るショットを公開している。
なお、Instagramでは「6年ぶりのハワイ満喫してくるよ」「初Aulani さっそくアロハシャツのサンタミッキーがいて大興奮」などと念願の場所への興奮を記している。
この投稿に「仲良し家族」「楽しそう」「素敵な笑顔」「羨ましい」「子連れ海外旅行すごい」などとコメントが集まっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆川崎希、ミッキーとの家族ショット公開
◆川崎希の投稿に反響
