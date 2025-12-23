人気YouTuber「てんちむ」こと橋本甜歌さんが2025年12月22日、1歳息子とのツーショットを珍しくインスタグラムで公開し、「素敵な写真」などと絶賛されている。

「イヤイヤ期とデレデレを交互にしてくる」

てんちむさんは12枚の写真を公開し、クリスマスマーケットでの様子を披露した。ベージュのコートに白い耳当てといった装いで、息子を抱きかかえて微笑むなどしている。息子の顔はスタンプで隠されているものの、1枚だけ、スタンプなしの後ろ姿も。投稿文では、

「もうすぐサンタ歴２年になります」

と伝えた。ストーリーズでは投稿を紹介しながら、息子の成長ぶりを「イヤイヤ期とデレデレを交互にしてくる 1才児ながら恋愛上級者」とも説明している。

投稿のコメント欄には、「めっちゃ素敵な写真」「良きママ そして可愛いママと息子くん」「ツヤツヤ肌が発光してる...」「どんどん可愛くなるじゃん。。。」「息子くんのあっという間の成長にびっくり」といった声が寄せられている。

てんちむさんは24年4月末にシングルマザーとして子どもを出産したと明かした。