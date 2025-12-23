吉田羊、大泉洋の“ズルいところ”指摘「大泉さんはね…」
女優の吉田羊が、12月22日に公開されたTBS公式YouTubeチャンネルの動画で、「ラストマン」シリーズに出演している大泉洋の「ズルいところ」について指摘した。
「ラストマン」シリーズにレギュラー出演している吉田羊が、シリーズ初参加の松本若菜と吉田鋼太郎にインタビューを実施。吉田鋼太郎が主要キャストの大泉洋とはまだ一緒に演技をしたことがなく、今回会えるのを楽しみにしていたが、結局一緒のシーンがないため「ちょっと残念」と思っていたと話す。
ただ、吉田鋼太郎によると「なんと、お休みの日にスタジオの方にやってきて。大泉さんが差し入れ持って遊びに来ました！って。『ちょっと皆さんの顔見にきました』って。ええ！あの忙しい人が貴重なお休みに！？と。それはね、僕としてもハッピーでしたね。お会いすることもできたし改めて素敵な人だなと思いました」とのことで、吉田羊は「そういうとこがね、ズルいですよね。大泉さんはね。人たらしというか。洋さん！差し入れお待ちしてます」と語った。
