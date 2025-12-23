上白石萌歌「杉咲花ちゃんと上白石萌音さんと3人で餃子を作りました」
女優の上白石萌歌（25歳）が、12月22日に放送されたバラエティ番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。「（杉咲）花ちゃんと上白石萌音さんと3人で餃子を作りました」と語った。
映画「ロマンティック・キラー」に出演している上白石萌歌と、なにわ男子・高橋恭平が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。ハライチ・岩井勇気による料理を食べている中で、ハライチ・澤部佑が上白石に「お料理して、誰かお友だちに振る舞ったりとかあるんですか？」と質問する。
上白石が「杉咲花さんと仲が良くて。この前、花ちゃんと、上白石萌音さんと、3人で餃子を作りました。餃子パーティーを。手作り餃子でもおいしくて冷凍とちょっと違うというか。みんなで話しながらやって、焼いて、食べて。3人共（料理は）みんな好きですね。特に花ちゃん、めちゃくちゃ料理が上手で。たまにお家に行かせてもらってご飯を食べたりとか。お料理の先生ですね、私の」と語った。
